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Nanda Prayoga
Senin, 21 September 2026 | 20.58 WIB

Check Engine Menyala? Jangan Panik, Bisa jadi Cuma Gara-gara 7 Hal Sepele Ini

Ilustrasi lampu check engine pada mobil menyala. (Antara) - Image

Ilustrasi lampu check engine pada mobil menyala. (Antara)

JawaPos.com - Lampu check engine yang tiba-tiba menyala di panel instrumen kerap membuat pemilik mobil langsung khawatir. Pasalnya, indikator tersebut memang berkaitan dengan sistem mesin dan berbagai komponen yang berhubungan dengan kinerja kendaraan. Namun, tidak semua lampu check engine menandakan kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan besar.

Dalam kondisi tertentu, indikator tersebut bisa muncul karena masalah sederhana yang sering luput dari perhatian. Bahkan, hal sepele seperti tutup tangki bahan bakar yang tidak terpasang rapat atau filter udara yang sudah terlalu kotor dapat memicu munculnya peringatan tersebut.

Lantas, apa saja penyebabnya?

1. Tutup tangki bensin tidak rapat

Salah satu penyebab sederhana yang bisa membuat lampu check engine menyala adalah tutup tangki bahan bakar yang kurang kencang. Komponen ini bukan sekadar berfungsi menutup lubang pengisian bensin, tetapi juga membantu menjaga tekanan dalam sistem bahan bakar tetap sesuai.

Jika tutup tangki tidak terpasang dengan benar, sistem kendaraan dapat mendeteksi adanya kebocoran pada sistem emisi uap bahan bakar. Kondisi tersebut kemudian bisa membuat indikator check engine aktif.

Sebelum membawa mobil ke bengkel, kamu bisa memeriksa kembali posisi tutup tangki dan memastikan sudah terkunci dengan benar. Pada beberapa mobil, lampu indikator dapat mati kembali setelah kendaraan digunakan beberapa kali jika masalah memang hanya berasal dari tutup tangki yang longgar.

2. Filter udara terlalu kotor

Filter udara bertugas menyaring debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam sistem pemasukan udara mesin. Seiring pemakaian, kotoran dapat menumpuk dan membuat aliran udara menjadi tidak optimal.

Jika kondisi filter sudah sangat kotor, campuran udara dan bahan bakar yang dibutuhkan mesin dapat terganggu. Sensor pada kendaraan kemudian bisa membaca adanya kondisi yang tidak sesuai dan memicu lampu check engine.

Karena itu, jangan hanya memperhatikan oli dan busi saat melakukan perawatan rutin. Filter udara juga perlu diperiksa secara berkala dan dibersihkan atau diganti apabila kondisinya sudah tidak layak.

Editor: Estu Suryowati
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