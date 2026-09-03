Lampu Check Engine pada Mobil menyala? Ini Penyebab dan Solusinya

Ilustrasi lampu check engine pada mobil menyala. (Antara)
JawaPos.com - Lampu indikator mesin atau check engine pada mobil yang tiba-tiba menyala di panel instrumen sering membuat pengendara langsung khawatir.
Ikon berbentuk mesin berwarna kuning atau oranye tersebut memang menandakan adanya sesuatu yang perlu diperhatikan, tetapi bukan berarti kendaraan selalu mengalami kerusakan parah.
Lampu check engine merupakan bagian dari sistem diagnosis kendaraan. Pada mobil modern, komputer kendaraan memantau berbagai sistem mesin dan emisi. Ketika mendeteksi adanya gangguan, indikator tersebut dapat menyala sebagai peringatan. Penyebabnya pun beragam, mulai dari hal sederhana hingga masalah yang membutuhkan pemeriksaan mekanik.
Lantas, apakah ketika lampu indikator mesin menyala kendaraan harus langsung dibawa ke bengkel? Jawabannya bergantung pada kondisi lampu dan gejala lain yang muncul.
Ketika kunci kontak diputar ke posisi "ON" atau sistem kendaraan diaktifkan, beberapa lampu indikator memang akan menyala untuk melakukan pemeriksaan sistem. Setelah mesin hidup dan sistem bekerja normal, indikator tersebut biasanya mati.
Kondisi seperti ini merupakan bagian dari proses pemeriksaan normal kendaraan. Toyota juga menjelaskan bahwa lampu malfunction indicator yang menyala ketika sistem diaktifkan lalu mati setelah mesin hidup menunjukkan sistem lampu peringatan bekerja sebagaimana mestinya.
Jadi, tidak perlu panik jika lampu hanya menyala sesaat kemudian mati.
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Jawa Pos
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