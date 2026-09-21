10 Tips Praktis Menguras Minyak Rem dan Rawat Silinder Roda

Ilustrasi penggantian minyak rem mobil.
JawaPos.com - Sistem pengereman menjadi salah satu komponen paling penting pada mobil karena berkaitan langsung dengan keselamatan saat berkendara. Namun, bukan hanya kampas atau cakram yang perlu diperhatikan. Kondisi minyak rem juga harus dijaga agar sistem hidrolis bekerja optimal.
Minyak rem yang sudah lama tidak diganti dapat menyerap kelembaban dan mengalami penurunan kualitas. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi memicu korosi pada komponen sistem pengereman, termasuk silinder roda pada rem tromol.
Lantas, bagaimana cara menguras dan merawat minyak rem agar komponen tersebut tidak mudah macet dan berkarat?
1. Periksa Kondisi Minyak Rem Secara Berkala
Langkah pertama adalah memeriksa kondisi minyak rem di reservoir. Perhatikan warna dan ketinggian cairan. Minyak rem yang masih dalam kondisi baik umumnya memiliki warna yang relatif jernih sesuai jenisnya, sedangkan minyak yang sudah sangat gelap atau terlihat kotor dapat menjadi tanda bahwa cairan perlu diperiksa lebih lanjut.
Selain warna, perhatikan juga apakah level minyak rem berada di antara batas minimum dan maksimum. Jika volumenya terus berkurang, jangan hanya menambahkan minyak baru. Kebocoran pada selang, sambungan, master rem, kaliper, atau silinder roda perlu diperiksa karena minyak rem yang berkurang bisa menandakan adanya masalah pada sistem.
2. Gunakan Minyak Rem Sesuai Spesifikasi Mobil
Setiap mobil memiliki spesifikasi minyak rem yang berbeda, misalnya DOT 3, DOT 4, atau jenis lain yang ditentukan pabrikan. Karena itu, jangan asal mencampurkan atau mengganti minyak rem tanpa melihat rekomendasi yang tercantum pada tutup reservoir atau buku manual kendaraan.
Penggunaan minyak rem yang sesuai membantu menjaga karakteristik hidrolis sistem pengereman. Kamu juga sebaiknya menggunakan produk dari kemasan yang masih tersegel dan tidak menggunakan minyak rem yang sudah terlalu lama terbuka karena cairan tersebut dapat menyerap kelembapan dari udara.
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Jawa Pos
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