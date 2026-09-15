DRMA Gandeng Minth Group Bangun Komponen EV dalam Negeri, Dukung TKDN dan Ekspor

Presiden Direktur DRMA, Irianto Santoso. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perusahaan komponen otomotif, PT Dharma Polimetal (DRMA), mendirikan joint venture dengan Minth Group untuk kembangkan produksi komponen kendaraan listrik (EV).
Perusahaan patungan ini bernama PT Dharma Minth Indonesia (DMI) dengan modal dasar Rp 180 miliar, serta modal disetor penuh Rp 45 miliar.
Kepemilikan saham mayoritas dikuasai Minth Group sebesar 51 persen, sedangkan DRMA memegang 49 persen.
Presiden Direktur DRMA, Irianto Santoso, mengatakan perusahaan tidak perlu membangun fasilitas baru karena bangunan pabrik sudah ada.
"Jadi bangunannya sudah siap. Tapi mungkin kita butuh sedikit renovasi dan kemudian kita butuh waktu untuk memasang mesin," kata Irianto di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (15/9).
Proses instalasi mesin dan persiapan teknis dijadwalkan hingga Kuartal II 2027. Berlanjut proses produksi kemudian pengiriman komponen bertahap pada Kuartal III 2027.
"Pasokan mungkin akan dimulai pada kuartal III karena kami membutuhkan waktu untuk persiapan, memasang mesin, dan segala sesuatunya hingga kuartal II," jelasnya.
PT Dharma Minth Indonesia akan berfokus pada manufaktur komponen otomotif roda empat.
Produk utamanya meliputi battery housing, body dan chassis berbasis aluminium extrusion, dan komponen plastik desain.
Mengenai target pasar, perusahaan telah menjajaki kerja sama dengan produsen otomotif dari Jepang, Tiongkok, dan Eropa.
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