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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 14 September 2026 | 21.01 WIB

Kenali Perbedaan Ban Tubeless vs Ban Biasa Jangan Asal Pakai

Ban tubeless kena paku - Image

Ban tubeless kena paku

JawaPos.com - Tak sedikit yang belum paham perbedaan antara ban tubeless dengan ban botor biasa. Bagi mereka yang belum paham hal ini bisa menjadi masalah terkait plus minus kedua jenis ban.

Karena ban motor merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menghadapi jalanan macet, berlubang, sampai perjalanan jarak jauh.

Tak perlu bingung menentukan pilihan antara ban tubeless atau biasa karena keduanya terlihat mirip, kenali karakter dan keuntungannya cukup berbeda.

Secara garis besar perbedaan hanya masalah harga akan tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, hingga biaya perawatan dalam jangka panjang.

Agar bisa menentukan pilihan ketahui perbedaan ban tubeless vs ban biasa.

Perbedaan Ban Tubeless dan Ban Biasa

Konstruksi Ban

Ban tubeless tanpa menggunakan ban dalam karena udara langsung tersimpan di dalam ban dan velg. Sedangkan ban biasa masih membutuhkan ban dalam sebagai tempat menampung udara sehingga komponennya lebih banyak.

Ketahanan Saat Bocor

Pemakaian ban tubeless lebih aman saat terkena benda tajam karena udara keluar secara perlahan sehingga motor masih tetap bisa dikendalikan. Daya tahannya juga lebih baik dengan usia pakai sekitar 1-2 tahun atau jarak tempuh 40.000-50.000 km dalam pemakaian normal.

Namun berbeda dengan ban biasa yang biasanya langsung kempis saat ban dalam tertusuk benda tajam dan cenderung lebih cepat aus, dengan usia pakai rata-rata sekitar 1 tahun atau jarak tempuh 20.000-30.000 km tergantung kondisi penggunaan dan medan jalan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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