Apakah Motor Listrik Boleh Dicas Semalaman? Ini Penjelasan dan Tips agar Baterai Awet

JawaPos.com - Kebiasaan mengecas motor listrik semalaman masih menjadi pertanyaan bagi banyak pengguna.

Meski sebagian motor listrik modern telah dilengkapi sistem pengaman baterai, penggunaan dan pengisian daya yang tepat tetap diperlukan agar baterai lebih awet.

Baterai menjadi salah satu komponen utama pada kendaraan listrik karena berfungsi sebagai sumber tenaga penggerak. Pada sebagian besar motor listrik saat ini, baterai yang digunakan berbasis lithium-ion yang memiliki sistem pengelolaan baterai atau Battery Management System (BMS) untuk membantu menjaga keamanan dan performanya.

Apakah motor listrik boleh dicas semalaman? Secara umum, motor listrik modern relatif aman dicas dalam waktu lama karena charger dan sistem BMS biasanya memiliki fitur penghentian pengisian otomatis (auto cut-off) ketika baterai sudah penuh. Namun, membiarkan baterai terus terhubung dengan listrik dalam waktu lama secara rutin tetap tidak disarankan karena dapat memengaruhi umur pakai baterai dalam jangka panjang.

Pengguna tetap dianjurkan mengikuti petunjuk pengisian dari pabrikan karena setiap jenis baterai dan sistem pengisian memiliki karakteristik berbeda, merangkum berbagai sumber.

Tips mengecas motor listrik agar baterai awet 1. Gunakan charger bawaan Menggunakan charger resmi dari pabrikan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kondisi baterai. Charger yang tidak sesuai dapat menyebabkan arus pengisian tidak stabil dan berpotensi mempercepat penurunan kualitas baterai.