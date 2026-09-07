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Nanda Prayoga
Selasa, 8 September 2026 | 03.44 WIB

Deretan Insiden Mobil BYD M6 di Jakarta, Dari Kecelakaan hingga Nyemplung Kolam Bundaran HI

BYD M6. (byd.com) - Image

BYD M6. (byd.com)

JawaPos.com - Mobil listrik BYD M6 menyebabkan kecelakaan maut dan beruntun di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.

Ternyata, kejadian kali ini bukan yang pertama kali melibatkan BYD M6. Terdapat rentetan insiden yang sempat menyeret pabrikan otomotif asal Tiongkok ini.

Berikut kompilasi kejadian yang melibatkan BYD M6.

1. Kecelakaan Maut Tewaskan 3 Orang di Kembangan Jakbar

Yang terbaru tentunya kecelakaan maut dan beruntun di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.

Kecelakaan ini melibatkan sedikitnya 5 kendaraan, menewaskan tiga orang, dan melukai sejumlah orang.

Korban meninggal dalam kecelakaan tersebut bernama Yeni Sumarti dan seorang anak perempuan, Zeline Zakeisha (7) yang meninggal di lokasi kejadian (TKP).

Tak hanya itu, pengendara sepeda motor, Andi Prasetyo, sempat dilarikan ke RS Hermina Daan Mogot lantaran mengalami luka berat di bagian kepala. Namun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.

Bahkan beredar di media sosial dugaan bahwa mobil listrik BYD M6 mengalami error sehingga tak bisa direm.

Alhasil, mobil terus ngegas dan menabrak trotoar dan tiang listrik sehingga menimpa pengendara motor dan kesetrum.

2. Nyemplung di Kolam Bundaran HI

Selanjutnya adalah kejadian lucu yang menimpa BYD M6. Akibat lalai dan kurang hati-hati, pada Maret lalu pengemudi BYD M6 masuk ke kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Editor: Bayu Putra
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