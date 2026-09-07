Deretan Insiden Mobil BYD M6 di Jakarta, Dari Kecelakaan hingga Nyemplung Kolam Bundaran HI

BYD M6. (byd.com)
JawaPos.com - Mobil listrik BYD M6 menyebabkan kecelakaan maut dan beruntun di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.
Ternyata, kejadian kali ini bukan yang pertama kali melibatkan BYD M6. Terdapat rentetan insiden yang sempat menyeret pabrikan otomotif asal Tiongkok ini.
Berikut kompilasi kejadian yang melibatkan BYD M6.
Yang terbaru tentunya kecelakaan maut dan beruntun di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.
Kecelakaan ini melibatkan sedikitnya 5 kendaraan, menewaskan tiga orang, dan melukai sejumlah orang.
Korban meninggal dalam kecelakaan tersebut bernama Yeni Sumarti dan seorang anak perempuan, Zeline Zakeisha (7) yang meninggal di lokasi kejadian (TKP).
Tak hanya itu, pengendara sepeda motor, Andi Prasetyo, sempat dilarikan ke RS Hermina Daan Mogot lantaran mengalami luka berat di bagian kepala. Namun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.
Bahkan beredar di media sosial dugaan bahwa mobil listrik BYD M6 mengalami error sehingga tak bisa direm.
Alhasil, mobil terus ngegas dan menabrak trotoar dan tiang listrik sehingga menimpa pengendara motor dan kesetrum.
Selanjutnya adalah kejadian lucu yang menimpa BYD M6. Akibat lalai dan kurang hati-hati, pada Maret lalu pengemudi BYD M6 masuk ke kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis