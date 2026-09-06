Bandara Soekarno-Hatta Masih Ditutup, Pembukaan Belum Pasti akibat Erupsi Anak Krakatau

Petugas membagikan makanan ringan dan minuma kepada calon penumpang pesawat yang terdampak pembatalan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026).
JawaPos.com - Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih menutup operasional penerbangan hingga Minggu (6/9) siang akibat potensi sebaran abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski penutupan awalnya dijadwalkan berakhir pukul 09.30 WIB, hingga pukul 13.30 WIB operasional belum kembali dibuka dan ada kemungkinan penutupan diperpanjang.
Asisten Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, membenarkan bahwa bandara masih belum beroperasi kembali ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan penutupan.
"Belum (beroperasi-Red)," kata Yudistiawan, Minggu siang saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Saat ditanya apakah penutupan masih berlangsung, Yudistiawan kembali memastikan kondisi tersebut.
"Masih," ujarnya.
Yudistiawan juga menyebut ada kemungkinan penutupan operasional diperpanjang.
"Kemungkinan diperpanjang," kata dia.
Kondisi tersebut membuat penumpang yang memiliki jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Soekarno-Hatta perlu memastikan kembali status penerbangannya sebelum berangkat ke bandara. Kepastian mengenai pembukaan kembali operasional masih menunggu perkembangan kondisi abu vulkanik serta pertimbangan keselamatan penerbangan.
Sebelumnya, berdasarkan NOTAM Nomor A3341/26, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelumnya ditutup sementara pada Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 01.30 WIB hingga 09.30 WIB.
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Jawa Pos
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