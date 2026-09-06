Dampak Erupsi Anak Gunung Krakatau, 42 Penerbangan di Bandara Juanda Dibatalkan

Ilustrasi kepadatan penumpang di Bandara Internasional Juanda. (Humas Bandara Juanda)

JawaPos.com - Jumlah penerbangan di Bandara Internasional Juanda yang terdampak erupsi Anak Gunung Krakatau terus bertambah. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir mengungkapkan, hingga pukul 13.45 WIB, ada 42 penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda yang dibatalkan.

"Berdasarkan kondisi operasional terkini, terdapat 42 penerbangan yang dibatalkan," kata Tohir, Minggu (6/9) siang.

Jika dirinci, penerbangan yang dibatalkan tersebut terdiri dari 19 penerbangan yang dijadwalkan tiba di Bandara Juanda, dan 23 penerbangan yang dijadwalkan berangkat.

Tohir pun menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang yang terdampak pembatalan tersebut. Ia pun mengimbau para pengguna jasa untuk memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai, serta mengikuti informasi dan arahan petugas selama berada di area terminal.

"Bandara Internasional Juanda bersama seluruh stakeholder terkait berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa, serta memastikan pelayanan tetap diberikan secara optimal selama berlangsungnya penyesuaian operasional penerbangan," ujarnya.

Berikut daftar 42 penerbangan di Bandara Juanda yang dibatalkan akibat erupsi Anak Gunung Krakatau:

Kedatangan (Arrival)

Lion Air (LNI 690) rute CGK-SUB (STD 05.05 WIB)

Batik Air (BTK 6584) rute CGK-SUB (STA 09.30 WIB)

Batik Air (BTK 7513) rute HLP-SUB (STA 10.15 WIB)

Citilink (CTV 738) rute CGK-SUB (STA 07.45 WIB)

Citilink (CTV351), rute UPG – SUB (STA 11.25 WIB)

Garuda Indonesia (GIA 304), rute CGK – SUB (STA 08.30 WIB)