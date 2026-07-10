Interior Mobil Cepat Kotor? Ini Alasan Karpet Tambahan Penting untuk Melindungi Kabin

JawaPos.com - Banyak pemilik mobil masih menganggap karpet bawaan pabrik sudah cukup untuk melindungi lantai kabin. Padahal, penggunaan karpet tambahan dapat membantu menjaga kebersihan interior, mengurangi risiko kerusakan lantai kendaraan, hingga mempertahankan nilai jual mobil dalam jangka panjang.

CEO Otoproject, Martin, menjelaskan bahwa karpet tambahan berfungsi menahan air, lumpur, pasir, debu, hingga sisa makanan agar tidak langsung mengenai lantai asli kendaraan.

"Dengan perlindungan yang lebih baik, proses membersihkan kabin menjadi lebih mudah sekaligus membantu mencegah timbulnya bau lembap maupun kerusakan akibat kelembapan yang terus-menerus," kata Martin ditemui JawaPos.com di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (9/7) malam.

Melihat kebutuhan tersebut, Otoproject memperkenalkan Maxmat Duraliner, karpet mobil premium berbahan PVC yang diklaim telah dirancang untuk memberikan perlindungan lebih maksimal pada interior kendaraan melalui teknologi pemotongan presisi.

Produk aftermarket ini dirancang untuk berbagai jenis mobil, baik kendaraan baru maupun yang telah digunakan bertahun-tahun. Desainnya dibuat mengikuti kontur lantai kabin sehingga mampu menutup area yang rentan terkena kotoran sekaligus membuat tampilan interior terlihat lebih rapi.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah proses produksi menggunakan teknologi 3D Bespoke Scan. Teknologi tersebut memetakan bentuk lantai kendaraan secara digital, kemudian dilanjutkan dengan proses Digital Designing dan Precision Cutting agar karpet memiliki ukuran yang presisi sesuai model kendaraan.

Dengan pendekatan tersebut, area lantai mobil dapat terlindungi lebih optimal dibandingkan karpet universal yang umumnya hanya menutupi sebagian permukaan kabin.

Selain menyesuaikan bentuk lantai kendaraan, aksesori tambahan ini juga dibekali Triple Grip Technology, yakni kombinasi Reinforced Grip, Claw Grip, dan Ribbed Pattern yang berfungsi menjaga posisi karpet tetap stabil saat digunakan.