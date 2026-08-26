Penjualan BEV Melonjak 88,6 Persen, Tandai era Transformasi Industri Otomotif

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza saat meninjau area pameran GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penjualan kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) di Indonesia melonjak 88,6 persen pada Januari-Juli 2026, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
Menurut Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, hal itu menunjukkan Indonesia mulai meamsuki era transformasi industri otomotif.
Hal itu disampaikan Faisol dalam acara pembukaan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex, Rabu (26/8).
“Pertumbuhan 88,6 persen ini menjadi salah satu tanda semakin kuatnya perubahan pasar otomotif nasional menuju kendaraan berbasis listrik dan teknologi rendah emisi,” tutur Wamenperin Faisol.
Ia memaparkan, penjualan BEV sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 83 ribu unit.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasar kendaraan secara keseluruhan pada periode yang sama.
Kenaikan penjualan kendaraan listrik, terutama yang bertipe BEV juga terlihat pada Juli 2026.
Penjualan BEV pada bulan tersebut mencapai sekitar 14 ribu unit, meningkat 139,7 persen dibandingkan Juli tahun sebelumnya.
Sementara itu, penjualan kendaraan hybrid pada Januari-Juli 2026 mencapai sekitar 50 ribu unit atau tumbuh 43,6 persen.
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Jika penjualan hybrid dan BEV digabungkan, pangsa pasar keduanya hingga Juli 2026 telah mencapai 27,3 persen.
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