Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Novia Herawati
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.57 WIB

Penjualan BEV Melonjak 88,6 Persen, Tandai era Transformasi Industri Otomotif

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza saat meninjau area pameran GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza saat meninjau area pameran GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penjualan kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) di Indonesia melonjak 88,6 persen pada Januari-Juli 2026, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Menurut Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, hal itu menunjukkan Indonesia mulai meamsuki era transformasi industri otomotif.

Hal itu disampaikan Faisol dalam acara pembukaan pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex, Rabu (26/8).

“Pertumbuhan 88,6 persen ini menjadi salah satu tanda semakin kuatnya perubahan pasar otomotif nasional menuju kendaraan berbasis listrik dan teknologi rendah emisi,” tutur Wamenperin Faisol.

Ia memaparkan, penjualan BEV sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 83 ribu unit.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pasar kendaraan secara keseluruhan pada periode yang sama.

Kenaikan penjualan kendaraan listrik, terutama yang bertipe BEV juga terlihat pada Juli 2026.

Penjualan BEV pada bulan tersebut mencapai sekitar 14 ribu unit, meningkat 139,7 persen dibandingkan Juli tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan kendaraan hybrid pada Januari-Juli 2026 mencapai sekitar 50 ribu unit atau tumbuh 43,6 persen.

Jika penjualan hybrid dan BEV digabungkan, pangsa pasar keduanya hingga Juli 2026 telah mencapai 27,3 persen.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Baru Debut di Indonesia, Changan Nevo Q05 Kantongi 1.120 SPK dii GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Baru Debut di Indonesia, Changan Nevo Q05 Kantongi 1.120 SPK dii GIIAS 2026

Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.54 WIB

14 Merek Kendaraan Baru Akan Ramaikan GIIAS Surabaya 2026, dari Jeep hingga Xpeng - Image
Otomotif

14 Merek Kendaraan Baru Akan Ramaikan GIIAS Surabaya 2026, dari Jeep hingga Xpeng

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04.54 WIB

GIIAS Surabaya 2026 Bakal Digelar 26-30 Agustus, 37 Merek Kendaraan Siap Unjuk Gigi  - Image
Surabaya Raya

GIIAS Surabaya 2026 Bakal Digelar 26-30 Agustus, 37 Merek Kendaraan Siap Unjuk Gigi 

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore