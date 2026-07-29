Chery J6T CSH Debut di GIIAS 2026, SUV REEV dengan Jarak Tempuh Tembus 1.000 Km

Vice Director Chery Business Unit Indonesia Budi Darmawan Jantania, memberikan speech pada peluncuran Chery J6T CSH di GIIAS 2026, Rabu (29/7). (Foto-foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kebutuhan kendaraan elektrifikasi kini semakin beragam. Di satu sisi, konsumen menginginkan sensasi berkendara mobil listrik yang halus dan senyap, namun di sisi lain tetap membutuhkan rasa tenang ketika harus menempuh perjalanan antarkota tanpa terlalu bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

"Kami melihat kebutuhan konsumen terus berkembang. Mereka ingin tetap merasakan pengalaman berkendara mobil listrik, tetapi dengan fleksibilitas lebih tinggi untuk perjalanan jarak jauh. Karena itu kami menghadirkan J6T CSH sebagai anggota baru keluarga J6 Series," ujar Vice Director Chery Business Unit Indonesia Budi Darmawan Jantania, saat peluncuran di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7).

Menjawab kebutuhan tersebut, Chery Indonesia memperkenalkan J6T CSH sebagai model terbaru dalam keluarga J6 Series. SUV ini mengusung teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) yang menjadi bagian dari Chery Super Hybrid (CSH).

J6T CSH itu sendiri mengombinasikan motor listrik sebagai penggerak utama dengan mesin bensin yang berfungsi menghasilkan listrik untuk mengisi daya baterai.

Melalui teknologi tersebut, J6T CSH diklaim mampu menempuh jarak gabungan lebih dari 1.000 kilometer dalam kondisi daya baterai dan tangki bensin penuh. "Itu setara dengan perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi. Tidak perlu mengisi bensin dan mengisi daya lagi," urainya.

Teknologi yang diusung JT6 CSH memungkinkan pengemudi tetap menikmati karakter berkendara khas mobil listrik, sementara mesin bensin bekerja sebagai generator ketika energi baterai mulai berkurang sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih jauh.

Kemampuan tersebut turut didukung sejumlah pembaruan. Salah satunya fitur Tank Turn yang membantu kendaraan bermanuver di ruang sempit maupun saat melintasi jalur off-road.