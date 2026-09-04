BBM Makin Mahal, Konversi Mobil ke Bahan Bakar Gas Layak Dipertimbangkan

Proses konversi mobil BBM ke BBG. (Istimewa)
JawaPos.com - Harga bahan bakar menjadi salah satu beban terbesar bagi pengemudi yang setiap hari mengandalkan mobil, terutama yang berbasis BBM.
Dalam kondisi tersebut, bahan bakar gas (BBG) mulai menarik perhatian karena biaya penggunaannya berpotensi jauh lebih murah dibandingkan bensin.
Hitung-hitungan sederhana menunjukkan perbedaan antara keduanya bisa sangat besar.
Dengan konsumsi sekitar 8 liter setara bensin (LSP) BBG per hari, satu kendaraan membutuhkan sekitar 2.400 LSP bahan bakar dalam setahun.
Jika menggunakan BBG dengan asumsi harga Rp 4.500 per liter, biaya bahan bakarnya sekitar Rp 10,8 juta per tahun.
Sementara dengan BBM seharga Rp 10.000 per liter (penggunaan Pertalite bersubsidi) kebutuhan yang sama mencapai Rp 24 juta.
Ada selisih sekitar Rp 13,2 juta per kendaraan dalam setahun antara penggunaan BBM bersubsidi dengan BBG.
Angka tersebut menjadi alasan mengapa konversi mobil berbahan bakar bensin ke BBG mulai dilirik, terutama oleh pengemudi dengan jarak tempuh tinggi seperti taksi online.
Beralih ke BBG tidak mengharuskan pemilik kendaraan mengganti mobil. Kendaraan berbasis bensin dapat menggunakan gas bumi setelah dipasangi perangkat konversi atau kit BBG.
Namun, keputusan tersebut bukan hanya soal harga bahan bakar. Ketersediaan tempat pengisian, biaya pemasangan, kapasitas penyimpanan gas, hingga perawatan kendaraan juga perlu diperhitungkan.
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Jawa Pos
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