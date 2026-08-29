Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Daftar Mobil Paling Irit BBM di Indonesia, Cocok Buat Harian Tanpa Bikin Dompet Jebol

Deretan mobil Honda Brio milik konsumen. (HJC) - Image

Deretan mobil Honda Brio milik konsumen. (HJC)

JawaPos.com - Buat kamu yang menggunakan mobil setiap hari, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Semakin irit sebuah mobil, semakin kecil pula biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengisi BBM, terutama jika kendaraan digunakan untuk bekerja, kuliah, mengantar keluarga, hingga bepergian setiap hari.

Efisiensi bahan bakar sebuah mobil dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kapasitas dan teknologi mesin, bobot kendaraan, transmisi, hingga sistem elektrifikasi. Di Indonesia sendiri, ada sejumlah mobil yang dikenal punya konsumsi BBM relatif hemat dan cocok digunakan sebagai kendaraan harian.

Lantas, apa saja pilihannya dan mengapa mobil-mobil tersebut bisa irit?

1. Toyota Agya

Toyota Agya menjadi salah satu pilihan menarik buat kamu yang mencari mobil hemat BBM untuk penggunaan dalam kota. Salah satu alasannya adalah dimensinya yang kompak dan bobot kendaraan yang relatif ringan, sehingga mesin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menggerakkan mobil.

Agya juga menggunakan mesin berkapasitas kecil yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan. Ketika digunakan dengan gaya berkendara yang halus dan tidak terlalu sering melakukan akselerasi mendadak, konsumsi BBM bisa lebih efisien. Karakter tersebut membuat Agya cocok untuk kamu yang lebih banyak berkendara di jalan perkotaan.

2. Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla juga mengandalkan konsep mobil ringan dengan mesin berkapasitas relatif kecil. Kombinasi tersebut menjadi salah satu alasan Ayla dapat menawarkan konsumsi BBM yang cukup hemat untuk penggunaan sehari-hari.

Bobot yang tidak terlalu berat membuat tenaga mesin dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membawa kendaraan. Selain itu, ukuran Ayla yang kompak juga cocok untuk kondisi lalu lintas perkotaan. Buat kamu yang sering menghadapi kemacetan dan perjalanan jarak pendek, karakter tersebut menjadi salah satu keunggulannya.

3. Honda Brio

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga BBM Bikin Dompet Menjerit, Mobil Hybrid Mulai Dilirik karena Lebih Irit - Image
Otomotif

Harga BBM Bikin Dompet Menjerit, Mobil Hybrid Mulai Dilirik karena Lebih Irit

Minggu, 29 Maret 2026 | 18.42 WIB

IESR Desak Pemerintah Terbitkan Paket Ekonomi yang Dorong Masyarakat Tinggalkan Kendaraan BBM - Image
Energi

IESR Desak Pemerintah Terbitkan Paket Ekonomi yang Dorong Masyarakat Tinggalkan Kendaraan BBM

Selasa, 25 Agustus 2026 | 05.25 WIB

Sekali Isi Bisa Jalan Jauh, Ini Deretan Motor dengan Tangki BBM Paling Besar - Image
Otomotif

Sekali Isi Bisa Jalan Jauh, Ini Deretan Motor dengan Tangki BBM Paling Besar

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore