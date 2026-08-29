Daftar Mobil Paling Irit BBM di Indonesia, Cocok Buat Harian Tanpa Bikin Dompet Jebol

JawaPos.com - Buat kamu yang menggunakan mobil setiap hari, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Semakin irit sebuah mobil, semakin kecil pula biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengisi BBM, terutama jika kendaraan digunakan untuk bekerja, kuliah, mengantar keluarga, hingga bepergian setiap hari.

Efisiensi bahan bakar sebuah mobil dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kapasitas dan teknologi mesin, bobot kendaraan, transmisi, hingga sistem elektrifikasi. Di Indonesia sendiri, ada sejumlah mobil yang dikenal punya konsumsi BBM relatif hemat dan cocok digunakan sebagai kendaraan harian.

Lantas, apa saja pilihannya dan mengapa mobil-mobil tersebut bisa irit?

1. Toyota Agya

Toyota Agya menjadi salah satu pilihan menarik buat kamu yang mencari mobil hemat BBM untuk penggunaan dalam kota. Salah satu alasannya adalah dimensinya yang kompak dan bobot kendaraan yang relatif ringan, sehingga mesin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menggerakkan mobil.

Agya juga menggunakan mesin berkapasitas kecil yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan. Ketika digunakan dengan gaya berkendara yang halus dan tidak terlalu sering melakukan akselerasi mendadak, konsumsi BBM bisa lebih efisien. Karakter tersebut membuat Agya cocok untuk kamu yang lebih banyak berkendara di jalan perkotaan.

2. Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla juga mengandalkan konsep mobil ringan dengan mesin berkapasitas relatif kecil. Kombinasi tersebut menjadi salah satu alasan Ayla dapat menawarkan konsumsi BBM yang cukup hemat untuk penggunaan sehari-hari.

Bobot yang tidak terlalu berat membuat tenaga mesin dapat dimanfaatkan secara efisien untuk membawa kendaraan. Selain itu, ukuran Ayla yang kompak juga cocok untuk kondisi lalu lintas perkotaan. Buat kamu yang sering menghadapi kemacetan dan perjalanan jarak pendek, karakter tersebut menjadi salah satu keunggulannya.