Motor Brebet saat Digas? Ini 6 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Mekanik memperbaiki motor brebet di bengkel di Nginden Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Motor yang terasa brebet saat digas biasanya ditandai dengan mesin tersendat, kehilangan tenaga atau respons gas yang tidak mulus. Kondisi ini dapat berkaitan dengan sistem pengapian, bahan bakar hingga aliran udara ke mesin.
Secara umum, proses pembakaran mesin membutuhkan pasokan udara dan bahan bakar yang sesuai serta percikan api yang kuat. Ketika salah satu komponen tersebut bermasalah, pembakaran dapat terganggu dan motor terasa brebet saat berakselerasi.
Berikut sejumlah penyebab yang perlu diperiksa ketika motor mulai brebet.
Busi berfungsi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Jika busi kotor atau sudah aus, percikan api dapat melemah sehingga pembakaran tidak berlangsung optimal.
Gejalanya dapat berupa mesin tersendat, sulit dinyalakan, tenaga berkurang hingga konsumsi bahan bakar meningkat.
Solusinya, periksa kondisi busi dan ganti jika sudah tidak sesuai dengan kondisi yang direkomendasikan pabrikan. Jangan hanya mengganti busi jika ditemukan indikasi masalah lain pada sistem pembakaran.
Filter udara yang terlalu kotor dapat membatasi jumlah udara yang masuk ke mesin. Kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan campuran udara dan bahan bakar sehingga pembakaran tidak optimal.
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Jawa Pos
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