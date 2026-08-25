8 Penyebab AC Mobil Tidak Dingin, Jangan Langsung Salahkan Freon!

JawaPos.com - Pendingin udara alias AC (air conditioner) menjadi salah satu fitur penting di mobil.

Hal itu terutama ketika kendaraan digunakan untuk beraktivitas di tengah cuaca panas seperti akhir-akhir ini. Karena itu, ketika AC tiba-tiba tidak dingin dan hanya mengeluarkan angin, perjalanan bisa terasa jauh lebih tidak nyaman.

Masalah AC mobil tidak dingin juga tidak selalu disebabkan oleh freon yang habis. Ada sejumlah komponen lain yang ikut menentukan kinerja sistem pendingin, mulai dari filter kabin, kondensor, evaporator, kipas hingga kompresor.

Mengetahui penyebabnya penting agar pemilik kendaraan tidak asal menambah freon, padahal masalah sebenarnya berada di komponen lain. Berikut beberapa penyebab AC mobil tidak dingin yang sering terjadi.

1. Freon berkurang atau mengalami kebocoran Freon atau refrigeran merupakan bagian penting dalam proses pendinginan udara di dalam kabin. Jika jumlahnya berkurang, kinerja AC dapat menurun sehingga udara yang keluar dari ventilasi terasa kurang dingin.

Freon pada sistem AC yang tertutup tidak seharusnya berkurang dengan cepat. Jika tiba-tiba habis atau berkurang cukup banyak, salah satu kemungkinan yang perlu diperiksa adalah kebocoran pada selang, sambungan, kondensor, atau bagian lain dari sistem AC.