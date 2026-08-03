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Dinarsa Kurniawan
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.05 WIB

Kesan Pertama Mengendarai Changan Nevo Q05, Nyaman dari Balik Kemudi hingga Bangku Belakang

Mencoba langsung Changan Nevo Q05 di BSD. SUV listrik ini menawarkan kabin nyaman, suspensi empuk, audio premium, serta fitur ADAS lengkap. Membuat berkendara semakin percaya diri. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Mencoba langsung Changan Nevo Q05 di BSD. SUV listrik ini menawarkan kabin nyaman, suspensi empuk, audio premium, serta fitur ADAS lengkap. Membuat berkendara semakin percaya diri. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik kini semakin mengarah pada pengalaman berkendara yang lebih nyaman, cerdas, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. 

Hal tersebut terasa saat sesi media drive Changan Nevo Q05 di kawasan BSD, Tangerang, di SUV listrik terbaru tersebut diajak melintasi jalan perkotaan untuk menguji kenyamanan, performa, hingga teknologi yang dibawanya.

"Melalui Changan Nevo Q05, kami ingin menghadirkan SUV listrik yang nyaman digunakan setiap hari, mudah beradaptasi dengan gaya hidup pengguna, sekaligus didukung teknologi yang benar-benar bermanfaat," ujar Head of Marketing Changan Indonesia Ridjal Muljadi.

Selama pengujian singkat, Changan Nevo Q05 meninggalkan kesan positif sejak pertama kali dikendarai. Posisi duduk pengemudi terasa ergonomis berkat pengaturan elektrik enam arah yang memudahkan menemukan posisi ideal. Visibilitas ke depan juga baik sehingga memudahkan saat bermanuver di jalan perkotaan yang padat.

"Seluruh pengembangannya berfokus pada kemudahan penggunaan sehari-hari, mulai dari aktivitas perkotaan hingga perjalanan jarak jauh," kata dia di sela-sela media drive.

Kenyamanan menjadi salah satu nilai jual utama Nevo Q05. Suspensi mampu meredam sambungan jalan maupun permukaan aspal yang bergelombang dengan baik sehingga guncangan yang masuk ke kabin tetap minim. Sebagai penumpang, sensasi berkendara juga terasa rileks berkat ruang kaki yang lapang, kursi berbahan kulit dengan struktur Cloud Comfort Foam, serta tingkat kesenyapan kabin yang cukup baik.

Pengalaman berada di dalam kabin semakin menyenangkan berkat sistem audio premium delapan speaker.  Kombinasi audio berkualitas, panoramic roof, ambient light 256 warna, serta material soft touch di sebagian besar interior menghadirkan nuansa premium.

"Dengan konsep Smart Drive, Easy Life, kami ingin setiap perjalanan terasa lebih mudah, nyaman, dan menyenangkan," lanjutnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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