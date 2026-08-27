Omoda & Jaecoo Pamerkan Empat Kendaraan Elektrifikasi di GIIAS Surabaya, Andalkan Teknologi AI hingg

Unit test drive kendaraan elektrifikasi Omoda & Jaecoo di GIIAS Surabaya 2026. (Jaecoo)
JawaPos.com - Pada ajang GIIAS Surabaya 2026, Omoda & Jaecoo membawa empat model kendaraan berteknologi New Energy Vehicle (NEV) yang mencakup mobil listrik murni hingga SUV hybrid berteknologi tinggi.
Empat model yang dipamerkan adalah Omoda O4 EV, Jaecoo J5 EV Premium, Jaecoo J7 SHS-P, dan Jaecoo J8 SHS-P ARDIS. Kehadiran model-model tersebut menunjukkan strategi Omoda & Jaecoo yang tidak hanya fokus pada kendaraan listrik berbasis baterai, tetapi juga teknologi hybrid untuk berbagai kebutuhan pengguna.
Business Unit Director Omoda & Jaecoo Indonesia Jim Ma mengatakan perkembangan kendaraan elektrifikasi kini tidak hanya berbicara soal sumber tenaga, tetapi juga teknologi yang mendukung pengalaman berkendara.
“GIIAS Surabaya menjadi momentum penting bagi OMODA & JAECOO untuk semakin dekat dengan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin memperlihatkan bahwa kendaraan NEV bukan hanya tentang elektrifikasi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan pengalaman berkendara yang lebih cerdas, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Salah satu model yang menjadi sorotan adalah Omoda O4 EV. Mobil listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 611 kilometer berdasarkan pengujian CLTC. Kendaraan tersebut juga dibekali teknologi Super AI Cockpit yang memungkinkan interaksi lebih intuitif antara pengemudi dan kendaraan.
Dari sisi desain, O4 EV mengusung konsep Cyber Mecha dengan tampilan futuristis yang menyasar pengguna yang menginginkan perpaduan teknologi digital dan kendaraan listrik.
Sementara itu, Jaecoo J5 EV Premium hadir sebagai SUV listrik yang mengutamakan kombinasi kenyamanan, efisiensi, dan teknologi. Model ini menjadi salah satu kendaraan yang dapat dicoba langsung pengunjung melalui sesi test drive selama pameran berlangsung.
Di segmen hybrid, Jaecoo J7 SHS-P menawarkan spesifikasi yang cukup menarik. SUV ini menggabungkan mesin 1.5 TGDI hybrid dengan transmisi khusus hybrid (DHT) dan baterai berkapasitas 18,3 kWh. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga total 255 kW dan torsi 525 Nm.
Untuk penggunaan harian, J7 SHS-P mampu melaju hingga 90 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar WLTP. Sedangkan jarak tempuh gabungannya diklaim menembus lebih dari 1.200 kilometer. Konsumsi bahan bakarnya tercatat 5,99 liter per 100 kilometer.
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