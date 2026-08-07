 VinFast Indonesia dan Danamon Jalin Kemitraan Pembiayaan Dealer Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

JawaPos.com - PT VinFast Trading Indonesia (VinFast Indonesia) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Dealer dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Jakarta 2026. Melalui kolaborasi ini, dealer VinFast akan memperoleh solusi pembiayaan yang kompetitif untuk mendukung modal kerja, mempercepat pengadaan kendaraan, serta mendorong ekspansi jaringan distribusi VinFast di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan kerja sama ini, Danamon akan menghadirkan solusi pembiayaan yang memberikan fleksibilitas lebih bagi dealer VinFast dalam mengelola operasional bisnis maupun persediaan kendaraan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas finansial dealer seiring ekspansi VinFast di Indonesia, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Melalui penguatan dukungan pembiayaan di tingkat dealer, kemitraan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik VinFast di Indonesia. Sejalan dengan perluasan jaringan distribusi, VinFast juga terus berkolaborasi dengan berbagai mitra lokal untuk menghadirkan infrastruktur dan layanan pendukung yang membuat penggunaan kendaraan listrik semakin mudah, praktis, dan terjangkau bagi masyarakat.

Kolaborasi ini mempertemukan jaringan dealer VinFast yang terus berkembang dengan Danamon, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didukung oleh grup keuangan global MUFG, dengan total aset mencapai Rp301,3 triliun serta didukung jaringan 1.205 kantor cabang Danamon dan Adira Finance di seluruh Indonesia. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi kedua perusahaan untuk mengembangkan berbagai inisiatif strategis yang memberikan nilai tambah bagi dealer, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya di tengah percepatan transisi industri otomotif menuju elektrifikasi.

CEO VinFast Southeast Asia, Antonio Zara, mengatakan, kemitraan dengan institusi lokal yang memiliki rekam jejak kuat menjadi langkah penting dalam memperkuat kehadiran VinFast di Indonesia.

"Dengan menggabungkan portofolio kendaraan listrik dan kehadiran VinFast yang terus berkembang dengan kapabilitas finansial Danamon, kami ingin semakin memperkuat jaringan dealer sekaligus membangun ekosistem mobilitas listrik yang komprehensif untuk mendukung transisi Indonesia menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan," kata Antonio.

Enterprise Banking (MNC) Business Head Danamon, Andi Syaiful Wahdi mengatakan, bagi Danamon, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan industri otomotif Indonesia, khususnya segmen kendaraan listrik yang memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar ke depan.

"Sebagai bagian dari MUFG Group, Danamon terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan yang menyeluruh bagi nasabah dari berbagai segmen. Melalui sinergi dengan entitas lain dalam grup, Danamon berupaya memenuhi beragam kebutuhan finansial mereka sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujarnya.

Perluasan akses terhadap solusi pembiayaan bagi dealer merupakan bagian dari strategi jangka panjang VinFast dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya portofolio kendaraan listrik, VinFast juga terus memperluas jaringan distribusi, memperkuat infrastruktur pendukung, serta menghadirkan berbagai program yang mempermudah kepemilikan kendaraan listrik.