HP Lowbat di Jalan? Ini 5 Motor yang Sudah Dibekali Port USB Type-C

JawaPos.com - Buat kamu yang sering mengandalkan smartphone saat berkendara, baterai HP yang tiba-tiba menipis tentu cukup merepotkan. Apalagi jika ponsel sedang digunakan untuk navigasi, menerima panggilan, atau kebutuhan lain selama perjalanan.

Karena itu, keberadaan port pengisian daya menjadi salah satu fitur yang semakin berguna pada motor modern. Bahkan, beberapa model sudah menggunakan USB Type-C sehingga kamu bisa mengisi daya smartphone dengan kabel USB-C yang banyak digunakan pada perangkat saat ini.

Berikut lima motor yang sudah menawarkan fitur tersebut.

1. Yamaha NMAX “TURBO” Yamaha NMAX “TURBO” menjadi salah satu motor yang sudah menyediakan Electric Power Outlet Type-C. Port ini berada di area console box dan dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik seperti smartphone.

Keberadaan USB Type-C membuat kamu lebih praktis ketika membutuhkan daya tambahan selama perjalanan. Kamu tidak harus mencari sumber listrik ketika baterai HP mulai menipis, selama membawa kabel yang sesuai dan kondisi daya pada motor memungkinkan.

2. Yamaha Aerox Alpha Yamaha Aerox Alpha juga menawarkan port USB Type-C sebagai salah satu fitur pendukungnya. Yamaha mencantumkan USB Power Socket Type-C pada sejumlah informasi produknya, sehingga pengendara dapat menggunakannya untuk kebutuhan pengisian perangkat.

Fitur ini cukup berguna buat kamu yang sering menggunakan smartphone selama perjalanan. Dengan adanya port tersebut, baterai HP bisa tetap diisi ketika motor digunakan tanpa perlu membawa adaptor tambahan untuk mengubah jenis konektor.

3. Honda Vario 160 Honda Vario 160 memiliki fitur USB charger yang dapat digunakan untuk mengisi daya smartphone. Namun, untuk model terbaru, Honda telah menghadirkan Vario Evo 160 yang secara resmi mencantumkan USB Type-C Charger sebagai salah satu fiturnya.