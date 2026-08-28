Kerusuhan Hingga Pembakaran Pos Polisi dan Sepeda Motor di Pejompongan Pasca Aksi Demo DPR

JawaPos.com - Aksi demo di DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/7) berlangsung sesuai rencana. Kelompok massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyuarakan aspirasi hingga diterima oleh pimpinan dewan. Namun, kerusuhan terjadi pasca peserta aksi pelan-pelan membubarkan diri.

Berdasar laporan dari lokasi aksi, massa AMPB yang dipimpin oleh Botok sudah meninggalkan Komplek DPR sejak siang hari. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) memastikan hal itu. Mereka bubar beberapa saat setelah diterima pimpinan dewan.

”Kami mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Setelah perwakilan AMPB diterima oleh pimpinan DPR RI, massa secara bertahap meninggalkan lokasi dengan baik,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, massa AMPB meminta agar RUU Perampasan Aset disahkan segera. Mereka mendapatkan garansi bahwa aturan tersebut bakal diketok pada 15 Desember mendatang. Jika tidak, pimpinan dewan berjanji mengundurkan diri. Komitmen itu yang membuat mereka bubar.

Massa Aksi Terus Berdatangan sampai Sore dan Malam Hari

Namun, massa AMPB bukan satu-satunya kelompok yang turun ke jalan. Pasca Mas Botok dan kelompoknya mundur, sejumlah massa tetap berdatangan ke sekitar DPR. Mereka berdemo hingga sore dan terus berlanjut sampai malam hari. Bukan hanya menyuarakan aspirasi, massa tersebut mencoba merangsek masuk DPR.

Beberapa bahkan masuk ke Ruas Tol Dalam Kota di sekitar DPR. Akibatnya Jasa Marga dan pihak kepolisian menutup beberapa gerbang tol dan melakukan pengalihan arus. Sebab, massa aksi yang masuk ke dalam jalan tol tersebut bukan hanya 1 atau 2 orang saja.

”Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjaga keamanan dan kelancaran pengguna jalan,” kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati.

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