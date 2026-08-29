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Nanda Prayoga
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 22.14 WIB

Nggak Cuma Buat Gaya! Ini 5 Motor yang Bisa Terhubung ke HP, Fiturnya Canggih

Ilustrasi motor matic dengan berbagai fitur, termasuk fitur koneksi ke HP canggih yang sangat membantu pengendaranya. (Freepik) - Image

Ilustrasi motor matic dengan berbagai fitur, termasuk fitur koneksi ke HP canggih yang sangat membantu pengendaranya. (Freepik)

JawaPos.com - Motor zaman sekarang semakin banyak dibekali teknologi yang terhubung dengan smartphone. Fitur tersebut membuat sejumlah informasi kendaraan, navigasi, hingga notifikasi dari HP bisa diakses dengan lebih praktis tanpa harus terus melihat layar smartphone secara langsung.

Namun, kemampuan konektivitas setiap motor berbeda-beda. Ada yang menggunakan aplikasi khusus untuk menampilkan data kendaraan, ada pula yang sudah mendukung navigasi, musik, pesan, hingga panggilan melalui panel instrumen.

Berikut 5 motor dari beberapa merek yang sudah menawarkan fitur konektivitas smartphone!

1. Yamaha NMAX 155 Connected
Yamaha NMAX 155 Connected menjadi salah satu motor yang sudah memiliki konektivitas smartphone melalui aplikasi Y-Connect. Sistem ini menggunakan Communication Control Unit (CCU) untuk menghubungkan motor dengan smartphone melalui Bluetooth. Yamaha juga mencantumkan indikator Y-Connect, pesan dan telepon pada speedometer.

Melalui Y-Connect, kamu bisa mendapatkan sejumlah informasi mengenai motor, seperti konsumsi bahan bakar, lokasi parkir terakhir, kondisi oli dan aki, rekomendasi perawatan, hingga notifikasi ketika terjadi malfungsi. Jadi, konektivitas pada NMAX bukan hanya untuk menerima notifikasi HP, tetapi juga membantu kamu memantau kondisi motor.

2. Yamaha Aerox Alpha
Kalau kamu mencari motor yang lebih sporty, Yamaha Aerox Alpha juga sudah dilengkapi Y-Connect. Sistem tersebut terhubung dengan TFT Infotainment Display dan dapat digunakan untuk menampilkan sejumlah informasi dari smartphone. Yamaha bahkan menyediakan navigasi Google Maps dalam bentuk turn-by-turn pada panel tersebut.

Konektivitasnya juga memungkinkan kamu mendapatkan notifikasi pesan dan telepon serta mengatur pemutaran musik. Dengan begitu, smartphone tidak perlu terus berada di tangan ketika kamu ingin mengakses fungsi tertentu selama berkendara. Namun, tetap pastikan penggunaannya tidak mengganggu konsentrasi dan keselamatan di jalan.

3. Suzuki Satria Pro
Suzuki tidak mau ketinggalan di sektor konektivitas. Satria Pro sudah menggunakan Suzuki Ride Connect, yaitu aplikasi yang menghubungkan smartphone dengan speedometer cluster pada motor. Fitur tersebut menjadi salah satu pembeda Satria Pro dibandingkan varian Satria F150.

Dengan adanya Suzuki Ride Connect, hubungan antara smartphone dan motor menjadi lebih terintegrasi. Fitur ini cocok buat kamu yang menginginkan motor bebek berperforma sporty tetapi tetap mendapatkan teknologi konektivitas modern.

4. Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450 menawarkan konektivitas smartphone melalui Tripper TFT. Pada layar tersebut, pengendara bisa mengakses musik, pesan, dan peta tanpa harus mengeluarkan smartphone. Sistem navigasinya menggunakan Google Maps.

Fitur tersebut membuat Guerrilla 450 cukup menarik buat kamu yang sering melakukan perjalanan dan membutuhkan navigasi. Informasi dari smartphone dapat ditampilkan melalui panel motor, sehingga kamu tidak perlu terus melihat layar HP untuk mengetahui arah perjalanan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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