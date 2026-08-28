Busi Mobil Bermasalah? Begini 10 Langkah Menggantinya Sendiri di Rumah

JawaPos.com - Busi mobil yang bermasalah bisa membuat performa mesin mobil ikut terganggu, mulai dari sulit dinyalakan, langsam tidak stabil, hingga konsumsi bahan bakar yang terasa lebih boros.

Namun, tak perlu buru-buru ke bengkel atau memanggil teknisi bila Anda sudah tahu kalau busi mobil sedang bermasalah dan waktunya diganti.

Busi sendiri merupakan salah satu komponen penting pada mobil berbahan bakar bensin.

Itu karena busi bertugas menghasilkan percikan api untuk memicu pembakaran di ruang mesin. Seiring pemakaian, kondisi busi bisa menurun

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Mengganti busi mobil yang kondisinya menurun sebenarnya tidak selalu harus dilakukan di bengkel.

Dengan peralatan yang tepat dan memahami langkahnya, kamu bisa melakukan penggantian busi sendiri di rumah.

Namun, pekerjaan ini tetap perlu dilakukan dengan hati-hati karena pemasangan yang kurang tepat dapat merusak ulir atau membuat busi tidak bekerja secara optimal.

Berikut urutan langkah mengganti busi mobil secara mandiri di rumah:

1. Siapkan Peralatan yang Dibutuhkan Sebelum mulai, pastikan kamu sudah menyiapkan busi baru yang sesuai dengan spesifikasi mobil.