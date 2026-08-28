Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.54 WIB

Busi Mobil Bermasalah? Begini 10 Langkah Menggantinya Sendiri di Rumah

Ilustrasi: Penggantian busi mobil. (Suzuki) - Image

Ilustrasi: Penggantian busi mobil. (Suzuki)

JawaPos.com - Busi mobil yang bermasalah bisa membuat performa mesin mobil ikut terganggu, mulai dari sulit dinyalakan, langsam tidak stabil, hingga konsumsi bahan bakar yang terasa lebih boros.

Namun, tak perlu buru-buru ke bengkel atau memanggil teknisi bila Anda sudah tahu kalau busi mobil sedang bermasalah dan waktunya diganti.

Busi sendiri merupakan salah satu komponen penting pada mobil berbahan bakar bensin.

Itu karena busi bertugas menghasilkan percikan api untuk memicu pembakaran di ruang mesin. Seiring pemakaian, kondisi busi bisa menurun  

Mengganti busi mobil yang kondisinya menurun sebenarnya tidak selalu harus dilakukan di bengkel.

Dengan peralatan yang tepat dan memahami langkahnya, kamu bisa melakukan penggantian busi sendiri di rumah.

Namun, pekerjaan ini tetap perlu dilakukan dengan hati-hati karena pemasangan yang kurang tepat dapat merusak ulir atau membuat busi tidak bekerja secara optimal.

Berikut urutan langkah mengganti busi mobil secara mandiri di rumah:

1. Siapkan Peralatan yang Dibutuhkan

Sebelum mulai, pastikan kamu sudah menyiapkan busi baru yang sesuai dengan spesifikasi mobil.

Jangan asal membeli busi hanya berdasarkan bentuk atau ukuran, karena setiap mesin dapat menggunakan tipe, heat range, dan celah elektroda yang berbeda.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KPK Sita Mobil Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha - Image
Kasuistika

KPK Sita Mobil Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.19 WIB

Mobil Hybrid Bimasakti UGM Siap Diuji di Formula SAE Italy 2026 - Image
Pendidikan

Mobil Hybrid Bimasakti UGM Siap Diuji di Formula SAE Italy 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 | 13.25 WIB

M6 DM hingga ATTO 1, Ini Deretan Mobil Elektrifikasi BYD di GIIAS Surabaya 2026 - Image
Otomotif

M6 DM hingga ATTO 1, Ini Deretan Mobil Elektrifikasi BYD di GIIAS Surabaya 2026

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore