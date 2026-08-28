Mobil Hybrid Bimasakti UGM Siap Diuji di Formula SAE Italy 2026

JawaPos.com - Tim Bimasakti Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali membawa inovasi mahasiswa ke ajang internasional melalui mobil Formula Student Hybrid BM-15H.

Mobil generasi ke-15 tersebut dipersiapkan untuk mengikuti Formula SAE Italy 2026, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa menguji kemampuan teknis dan inovasi kendaraan.

Dalam proses persiapannya, Bimasakti UGM menggandeng PT Difan Prima Paint, perusahaan manufaktur cat semprot. Melalui merek unggulannya Diton Premium, perusahaan bersinergi dengan tim pelopor student formula di Indonesia ini untuk mendukung talenta teknik bangsa yang tengah bersiap mendominasi sirkuit di ajang bergengsi Formula SAE Italy 2026.

Tim Bimasakti UGM baru-baru ini meluncurkan mobil Formula Student Hybrid generasi ke-15 yang diberi nama BM-15H. Sebagai Partner Cat Resmi, Diton hadir untuk memastikan mobil hybrid BM-15H dan helm para pembalap tampil garang, tangguh, dan profesional.

Untuk mencapai standar kualitas internasional tersebut, tim Bimasakti mengaplikasikan kombinasi produk andalan yakni Putty Primer untuk meratakan. dan menyiapkan permukaan bodi secara sempurna, Chassis Black untuk perlindungan rangka bawah yang tangguh, serta cat semprot Diton Premium dan Diton Platinum 2K untuk hasi akhir visual yang memukau.

"Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen Diton Premium terhadap inovasi dari dunia Pendidikan di Indonesia yang selama ini kami dukung dengan adanya program School of Spray," ujar Marcomm Dept Head PT Difan Prima Paint, Karina Ghaizany dikutip Kamis (27/8).

"Di dunia motorsport, performa teknis kendaraan harus didukung oleh durabilitas material dan kelayakan estetika. Rangkaian produk kami, mulai dari Putty Primer, Chassis Black, hingga Diton Premium, diformulasikan khusus agar BM-15H memiliki perlindungan maksimal dan mempertahankan hasil akhir yang sempurna, meski dihadapkan pada cuaca dan dinamika balapan yang ketat di sirkuit Italia. Kami bangga dapat mengawal inovasi Bimasakti di era balap hybrid," lanjutnya.

Sebagai pilihan utama di industri perawatan otomotif, kualitas produk Diton diaplikasikan secara penuh pada corak (livery) bodi mobil BM-15H. Selain itu, helm pembalap juga mendapatkan sentuhan custom painting menggunakan Diton Premium, memberikan kesatuan identitas visual yang profesional dari garis stort hingga garis finish.

"Peluncuran mobil BM-15H dan langkah kami menuju Formula SAE Italy 2026 tentu tidak terlepas dari peran penting mitra industri seperti Diton Premium," kata Bramastya Maheranta, Team Captain Bimasakti UGM.