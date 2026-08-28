Mau Punya Mobil Baru tapi Budget di Bawah Rp200 Juta? Ini 5 LCGC yang Bisa Kamu Pilih

JawaPos.com - Punya mobil baru dengan budget di bawah Rp200 juta masih cukup memungkinkan. Segmen Low Cost Green Car (LCGC) menawarkan sejumlah pilihan kendaraan yang bisa digunakan untuk kebutuhan harian, mulai dari city car berukuran kompak hingga mobil keluarga dengan kapasitas tujuh penumpang.

Menariknya, beberapa model LCGC juga sudah menyediakan pilihan transmisi otomatis yang harganya belum menyentuh Rp200 juta. Kalau kamu sedang mencari mobil baru dengan harga relatif terjangkau, berikut beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan!

1. Daihatsu Ayla

Daihatsu Ayla bisa menjadi pilihan pertama buat kamu yang mencari mobil baru dengan harga paling terjangkau. Berdasarkan harga Agustus 2026, Ayla berada di kisaran Rp141 juta sampai Rp198 jutaan, tergantung varian dan pilihan transmisinya.

Ayla cocok untuk penggunaan sehari-hari, terutama jika mobil lebih sering digunakan untuk beraktivitas di perkotaan.

Selain pilihan mesin 1.0 liter, tersedia pula mesin 1.2 liter dan transmisi CVT pada varian tertentu. Jadi, kamu bisa menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan sekaligus budget yang tersedia.

2. Daihatsu Sigra

Kalau kamu membutuhkan mobil dengan kapasitas penumpang lebih banyak, Daihatsu Sigra patut masuk daftar.

Mobil LCGC ini menawarkan konfigurasi hingga tujuh penumpang dengan harga sekitar Rp144 juta sampai Rp188 jutaan untuk varian yang masih berada di bawah Rp200 juta.