Rayakan 60 Tahun Corolla, Toyota Luncurkan Edisi Spesial

JawaPos.com - Pabrikan otomotif asal Jepang, Toyota, merayakan hari ulang tahun ke-60 untuk Corolla, dengan menghadirkan edisi spesial yang mengedepankan gaya eksekutif serta adanya perlengkapan tambahan.

CarsCoops pada Selasa (18/7) waktu setempat, melaporkan bahwa mobil spesial edisi ini hadir dengan dua warna Ice Cap atau Supersonic Red.

Mobil ini semakin mewah, ketika tampilan warna Supersonic Red yang unik berpadu dengan velg dua warna berukuran 18 inci (45,72 cm), yang juga hanya tersedia secara eksklusif untuk model ini.

Perlengkapan tambahan yang hadir pada kendaraan edisi spesial ini, terlihat melalui emblem " Ulang Tahun ke- 60 " di pintu belakang dan tidak lagi menggunakan emblem SE yang sudah lama menempel di kendaraan ini.

Untuk sisi dalam, Toyota tidak terlalu merombaknya secara total. Toyota mengabadikan edisi spesial ini melalui penyematan jok bernuansa sporty dengan warna hitam dan merah serta Sistem Multimedia Audio Toyota 10,5 inci (26,7 cm).

Selain itu, terdapat juga pelat ambang pintu dan karpet lantai edisi Ulang Tahun ke- 60. Untuk tenaganya, kendaraan ini menggendong mesin empat silinder 1,8 liter hibrida yang menghasilkan 138 hp (103 kW / 140 PS).

Mesin ini memungkinkan mobil standar mencapai efisiensi bahan bakar hingga 53 mpg di kota, 46 mpg di jalan raya, dan 50 mpg gabungan.