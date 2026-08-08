Jusuf Hamka Kepincut Land Cruiser FJ, Langsung Borong 61 Unit

JawaPos.com - Pengusaha terkemuka, Jusuf Hamka, membuat gegar dengan memborong 61 unit Toyota Land Cruiser FJ pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil ini sendiri belum resmi dijual dan hingga kini masih sebatas diperkenalkan.

Dirinya datang ke booth Toyota saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke berbagai booth di GIIAS 2026.

Jusuf menegaskan, mobil tersebut nantinya diperuntukkan untuk operasional para pimpinan perusahaan jalan tol miliknya. Ia pun minta diprioritaskan saat unit telah tersedia.

"Pengiriman harus pertama, kalau tidak, enggak jadi," ungkapnya di ICE BSD, Tangerang Selatan, dikutip Sabtu (8/8).

Selaras dengan ini, Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, menjelaskan, bahwa Toyota masih mendata konsumen yang berminat. Adapun data tersebut akan menjadi patokan untuk menentukan seberapa pasokan kendaraan yang akan dibawa ke Indonesia.

"Ya, ini kan juga baru ya. Kita juga belum buka SPK. Kita masih mengambil atau menulis nama-nama customer yang berminat," ujar Bansar kepada wartawan.

Meski begitu, Bansar mengakui bahwa Jusuf Hamka memang telah masuk dalam daftar calon konsumen Toyota Land Cruiser FJ. Jika memang semuanya telah siap, maka dealer akan segera menghubunginya.

"Dan salah satunya adalah tadi ya, Pak Jusuf Hamka juga sangat tertarik dan terima kasih. Ini merupakan kepercayaan buat kami," jelasnya.