Penjualan Mobil Murah Anjlok di Indonesia, Calon Pembeli Khawatir Kondisi Ekonomi

ilustrasi mobil murah atau LCGC
JawaPos.com - Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan wholesales atau distribusi mobil dari pabrik ke dealer di segmen LCGC hanya mencapai 46.055 unit selama Januari-Mei 2026.
Jumlah tersebut turun 22,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih berada di level 59.737 unit. Penurunan ini menjadi salah satu yang terbesar di antara segmen kendaraan penumpang nasional sepanjang tahun berjalan.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa penurunan distribusi kendaraan tidak bisa dilepaskan dari melemahnya permintaan konsumen di tingkat ritel.
Menurutnya, dealer akan menyesuaikan jumlah pemesanan kendaraan dari pabrikan berdasarkan kondisi pasar dan tingkat penjualan kepada konsumen.
"Wholesales sangat dipengaruhi oleh penjualan ritel. Ketika permintaan konsumen menurun, maka distribusi kendaraan dari pabrikan ke dealer juga ikut terkoreksi," ujarnya.
Tidak hanya distribusi dari pabrik ke dealer, penjualan langsung ke konsumen juga menunjukkan tren yang sama. Selama lima bulan pertama 2026, penjualan ritel LCGC tercatat berada di kisaran 42 ribu unit.
Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih mencapai sekitar 47 ribu unit. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat, khususnya konsumen yang menjadi target utama kendaraan LCGC, masih menghadapi tantangan.
Kelemahan penjualan LCGC bisa disebabkan berkaitan erat dengan meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam mengelola keuangan.
Pasalnya mayoritas pembeli LCGC merupakan konsumen yang baru pertama kali membeli mobil.
Kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Ketidakpastian ekonomi membuat sebagian masyarakat khawatir mengambil komitmen kredit jangka panjang.
Mereka mempertimbangkan berbagai risiko, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga potensi berkurangnya pendapatan di masa depan.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah tingginya porsi pembelian secara kredit. Diperkirakan sekitar 75 hingga 80 persen transaksi mobil LCGC dilakukan melalui fasilitas pembiayaan.
Kondisi tersebut membuat konsumen semakin berhati-hati terhadap perubahan suku bunga, cicilan bulanan, maupun tekanan inflasi yang dapat memengaruhi kemampuan membayar kredit.
Bagi sebagian masyarakat kelas menengah bawah dan kelas menengah awal, membeli mobil masih dianggap sebagai kebutuhan tersier yang bisa ditunda ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil.
Penurunan penjualan LCGC menjadi sinyal bahwa pasar mobil murah tidak lagi hanya bergantung pada harga terjangkau. Faktor kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan prospek pendapatan juga semakin menentukan keputusan pembelian.
Meski masih menjadi pilihan utama bagi pembeli mobil pertama di Indonesia, segmen LCGC kini menghadapi tantangan baru untuk kembali menarik minat konsumen di tengah perubahan perilaku belanja masyarakat dan ketatnya persaingan dengan kendaraan elektrifikasi berharga terjangkau.
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