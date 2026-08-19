GIIAS Surabaya 2026 Bakal Digelar 26-30 Agustus, 37 Merek Kendaraan Siap Unjuk Gigi 

JawaPos.com - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan kembali menyapa pecinta otomotif Surabaya. Pameran tahunan ini akan digelar selama lima hari di Grand City Convex, 26 - 30 Agustus 2025.

Sekretaris GAIKINDO, Edy Sumedi mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir, industri otomotif Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Pencapaian (Industri) otomotif di Jawa Timur dalam kurun waktu beberapa tahun belakang ini memberikan kontribusi sekitar 9,1 persen untuk periode Januari - Juli 2026," tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan kontribusi industri otomotif terhadap PAD Jatim 2025, yakni 8,8 persen. Edy menyebut hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026.

"BPS juga mengatakan Jawa Timur adalah daerah dengan populasi kendaraan bermotor terbesar, mencapai hampir 6 juta unit kendaraan, termasuk mobil penumpang dan kendaraan roda dua (sepeda motor)," imbuhnya.

Baca Juga:Kupprum asal Surabaya Pamerkan Kit Konversi Motor Lama ke Motor Listrik di GIIAS 2026

GAIKINDO berharap GIIAS Surabaya 2026 tak sekadar menjadi pameran otomotif, tetapi juga menjadi wadah mempertemukan pelaku industri dan konsumen serta mendorong pertumbuhan dan perputaran ekonomi daerah.

"Pameran otomotif diharapkan menjadi salah satu pemicu aktivitas ekonomi sekaligus memperlihatkan arah baru industri kendaraan, dari dominasi mesin konvensional menuju semakin kuatnya era elektrifikasi," kata Edy.

Dalam kesempatan yang sama, Project Director GIIAS The Series 2026, Abiyoso Wietono mengatakan adanya peningkatan konsumen di industri otomotif. Oleh karena itu, lokasi pameran tahun ini dibuat lebih luas.

"Tahun ini (Lokasi GIIAS di Surabaya) lebih besar 15 persen dibandingkan tahun lalu, di mana yang tadinya 13.000 meter persegi, tahun ini luas pamerannya menjadi 15.000 meter persegi," ucap Abiyoso.