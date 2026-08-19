Hoaks AI Hantam Industri Otomotif Tiongkok, Klaim Mobil Otonom Tabrak hingga Tewaskan Orang

Mobil listrik BYD Seal dan BYD Dolphin berpose di kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepolisian Tiongkok mengungkap sejumlah kasus penyebaran informasi palsu yang menyeret industri otomotif.

Dalam beberapa kasus, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) digunakan untuk membuat konten palsu hingga menyebarkan klaim keliru terkait kecelakaan kendaraan dan teknologi berkendara otonom.

Seperti dilansir dari China Daily, Divisi keamanan siber Kementerian Keamanan Publik (MPS) Tiongkok mengungkap 14 kasus rumor daring yang dinilai merugikan reputasi perusahaan dan kepentingan sah dunia usaha.

AI terlibat dalam sejumlah kasus tersebut, baik sebagai alat untuk menghasilkan konten palsu maupun sebagai objek dari informasi yang tidak benar.

Salah satu kasus terjadi di Shangqiu, Provinsi Henan. Polisi menyebut seorang pria bermarga Xue menggunakan perangkat AI untuk membuat video palsu yang memperlihatkan kecelakaan mobil.

Video tersebut kemudian diunggah ke Douyin, salah satu platform berbagi video populer di Tiongkok.

Kasus lainnya terjadi di Yangzhou, Provinsi Jiangsu. Seorang pria diduga menyebarkan klaim bahwa video resmi perusahaan otomotif yang menampilkan aksi drifting sebenarnya dibuat menggunakan AI.

Pria tersebut juga menyebarkan informasi palsu yang menyebut kendaraan dengan sistem kemudi otonom telah menabrak seorang petugas kebersihan.