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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Bukan Sekedar Ganti Wajah, Pikap Legendaris Ini Kini Lebih Nyaman dan Sarat Teknologi

Tampilan baru Toyota New Hilux di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Toyota resmi menghadirkan New Toyota Hilux di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Pikap legendaris ini tampil dengan penyegaran di berbagai sektor, mulai dari desain, performa, fitur, hingga kenyamanan berkendara. Di GIIAS 2026, Toyota juga memamerkan seluruh lini Hilux, mulai dari tipe E, G, V hingga Hilux BEV.

Tampilan Lebih Modern dan Tangguh

Ubahan paling mencolok terlihat pada bagian depan. New Hilux kini mengusung gril baru dengan tulisan TOYOTA, dipadukan lampu LED yang lebih ramping dan bumper berdesain tegas sehingga tampil lebih modern.

Kesan kokoh juga terlihat dari fender yang lebih berotot serta pintu bak belakang dengan emboss tulisan TOYOTA berukuran besar. Sementara di dalam kabin, dashboard mengusung desain cockpit style yang tampil lebih modern dan fungsional.

Mesin Diesel 2.8 Liter Lebih Bertenaga

Toyota kini membekali seluruh varian Hilux dengan mesin diesel 1GD-FTV 2.8 liter yang menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 420 Nm.

Kemampuan melibas berbagai medan tetap menjadi keunggulan Hilux berkat sistem penggerak 4WD yang dipadukan dengan Differential Lock, sehingga lebih siap menghadapi jalan berlumpur, berbatu, maupun tanjakan.

Meski dikenal sebagai kendaraan niaga, Toyota meningkatkan kenyamanan New Hilux melalui penyetelan ulang suspensi agar lebih nyaman meredam guncangan.

Khusus tipe Double Cabin V 4x4 A/T, pengendalian juga semakin presisi berkat penggunaan Electric Power Steering (EPS) yang telah disempurnakan. Struktur bodi yang lebih rigid turut meningkatkan stabilitas saat berkendara.

Fitur Semakin Lengkap

New Hilux kini dibekali head unit 12,3 inci, kamera belakang, Multi Information Display (MID) dengan Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Drive Mode Select, Multi-Terrain Select, serta power seat untuk pengemudi pada varian tertinggi.

Toyota Safety Sense 3.0

Untuk menunjang keselamatan, varian tertinggi New Hilux telah dilengkapi Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 yang mencakup Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert, Lane Tracing Assist, dan Automatic High Beam.

Selain itu tersedia pula ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, Emergency Brake Signal, serta hingga tujuh airbag pada tipe V dan BEV.

Dengan penyegaran menyeluruh pada desain, mesin, fitur, dan kenyamanan, New Toyota Hilux semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pikap 4x4 andalan di Indonesia, baik untuk kebutuhan bisnis maupun aktivitas di berbagai medan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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