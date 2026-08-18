Ketersediaan BBM Faktor Krusial untuk Distribusi Logistik di Lokasi Bencana

Anggota Brimob Polri mendisitribusikan bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di NTT, Sabtu (15/8). (Dok. Bakom RI)
JawaPos.com - Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa sangat membutuhkan logistik di tengah kondisi darurat. Pendistribusian itu sangat dipengaruhi dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai, ketersediaan BBM merupakan salah satu faktor krusial dalam penanganan bencana. Karena, BBM itu berpengaruh langsung terhadap kelancaran distribusi logistik, pangan, air bersih, hingga layanan publik.
“Langkah cepat Pertamina dalam situasi tanggap darurat di NTT sangat mendesak dan memang diperlukan. BBM adalah komoditas yang sangat vital," ujar Tulus yang dikutip Selasa (18/8).
Dia menegaskan, tanpa pasokan energi yang stabil, distribusi bahan pangan, air minum, dan berbagai kebutuhan logistik lainnya dapat terganggu.
Sebelumnya, Pertamina memastikan pasokan energi tetap tersedia di wilayah terdampak gempa meskipun sejumlah jalur transportasi mengalami gangguan. Perusahaan pelat merah itu juga menyiapkan rute distribusi alternatif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.
Selain menjaga pasokan energi, Pertamina turut mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa tenda, obat-obatan, dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak melalui berbagai unit usaha yang tergabung dalam Pertamina Group.
Menurut Tulus yang merupakan pegiat perlindungan konsumen itu, fokus utama pada tahap tanggap darurat adalah memastikan wilayah terdampak tidak mengalami gangguan pasokan BBM dan LPG. Distribusi energi perlu diamankan melalui berbagai moda transportasi yang tersedia, termasuk jalur laut maupun udara apabila diperlukan.
"Jangan sampai terjadi kelangkaan BBM karena kebutuhan energi justru meningkat pada situasi darurat," sambungnya.
Keberadaan Pertamina memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Produk energi yang disalurkan Pertamina merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang menopang aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
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Jawa Pos
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