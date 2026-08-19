Bagasinya Segede Ini! 7 Motor Matic dengan Ruang Simpan Terbesar

Ilustri: Bagasi di bawah jok motor.
JawaPos.com - Kapasitas bagasi menjadi salah satu pertimbangan penting saat memilih motor matic. Buat kamu yang sering membawa barang saat bepergian, ruang penyimpanan yang luas bisa menjadi nilai tambah karena tidak perlu selalu menggunakan tas tambahan.
Apalagi, motor matic kini tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Banyak pengendara memakainya untuk berbelanja, membawa perlengkapan kerja, hingga perjalanan jarak jauh. Karena itu, bagasi yang luas bisa membuat aktivitas harian menjadi jauh lebih praktis.
Menariknya, sejumlah motor matic di Indonesia menawarkan kapasitas bagasi yang cukup besar. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki ruang penyimpanan yang mampu menampung helm sekaligus barang bawaan lainnya.
Berikut deretan motor matic dengan bagasi besar yang bisa kamu pertimbangkan!
1. Yamaha NMAX
Yamaha NMAX menjadi salah satu motor matic dengan ruang penyimpanan yang cukup luas. Bagasinya memiliki kapasitas sekitar 25 liter, sehingga kamu bisa menyimpan berbagai barang bawaan untuk kebutuhan sehari-hari.
Ruang bagasi yang panjang juga membuatnya cukup fleksibel untuk membawa perlengkapan seperti jas hujan, sarung tangan, atau barang kecil lainnya. Buat kamu yang sering melakukan perjalanan jauh, kapasitas tersebut tentu cukup membantu.
2. Honda PCX 160
Honda PCX 160 memiliki bagasi berkapasitas sekitar 30 liter. Ukuran tersebut membuatnya menjadi salah satu skutik yang menawarkan ruang penyimpanan besar di kelasnya.
Dengan kapasitas tersebut, kamu bisa membawa barang bawaan lebih banyak tanpa harus memasang boks tambahan. Bagasinya juga cukup berguna ketika motor digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan luar kota.
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Jawa Pos
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