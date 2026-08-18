Bukan Sekadar Penghargaan, Ini Upaya Federal Oil Menjaga Kepercayaan Pengguna Motor

JawaPos.com - Federal Oil kembali mencatatkan prestasi di tengah ketatnya persaingan pasar pelumas motor. Merek pelumas dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia ini meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori 2-Wheel Engine Lubricants, sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen yang telah terjaga selama lebih dari satu dekade.

Penghargaan yang diselenggarakan Frontier Group tersebut sekaligus menjadi bukti kepercayaan konsumen terhadap produk pelumas Federal Oil™.

Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), Rommy Averdy Saat, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Federal Oil™ untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengendara motor.

“Kepercayaan konsumen yang kembali mengantarkan Federal Oil™ meraih Top Brand Award 2026 menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan terbaik,” ujar Rommy, Selasa (18/8) di Jakarta.

Pada 2026, Federal Oil membawa kampanye “Spesialis Dingin, Motor Automatic Dingin”. Kampanye ini menyoroti kebutuhan pengguna motor matic terhadap perawatan mesin dan penggunaan pelumas yang sesuai untuk menjaga performa serta kenyamanan berkendara sehari-hari.

Selain mengembangkan produk, Federal Oil juga memperluas edukasi konsumen melalui berbagai kegiatan Feders Gathering di sejumlah kota di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pengguna motor matic untuk mendapatkan informasi mengenai perawatan mesin sekaligus berbagi pengalaman berkendara.

Federal Oil juga terus memperkuat layanan melalui jaringan Federal Oil Center (FOC). Konsumen dapat memperoleh produk Federal Matic dan lini pelumas Federal Oil lainnya melalui jaringan tersebut maupun kanal penjualan resmi di berbagai marketplace.