Deretan Motor Matic yang Dilengkapi ABS, Anda Pilih yang Mana?

Yamaha Nmax dan Honda ADV 160 sudah dilengkapi dengan fitur ABS. (stimewa)
JawaPos.com - Sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) menjadi salah satu fitur yang banyak dicari calon pembeli motor. Teknologi ini membantu mencegah roda terkunci ketika pengendara melakukan pengereman keras, sehingga motor lebih mudah dikendalikan dalam kondisi tertentu.
Sayangnya, fitur ABS biasanya identik dengan motor berharga cukup mahal. Meski begitu, sejumlah pabrikan sudah menawarkan motor matic dengan ABS pada harga yang relatif terjangkau.
Buat kamu yang ingin motor harian dengan fitur keselamatan lebih lengkap tanpa menguras kantong, berikut beberapa pilihannya!
Yamaha NMAX menjadi salah satu motor matic yang menawarkan sistem ABS di kelasnya. Fitur tersebut tersedia pada varian tertentu dan dipadukan dengan mesin berkapasitas 155 cc yang menggunakan teknologi Blue Core dan VVA.
Selain ABS, NMAX juga menawarkan sejumlah fitur modern yang membuatnya cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Namun, karena dimensinya cukup besar, motor ini lebih cocok buat kamu yang tidak keberatan menggunakan skutik bongsor.
Honda PCX 160 juga masuk dalam pilihan motor matic yang sudah dilengkapi ABS. Skutik ini mengandalkan mesin 160 cc yang menawarkan perpaduan antara performa dan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari.
Sistem ABS pada roda depan membantu meningkatkan kontrol ketika pengereman dilakukan secara mendadak. Dengan desain yang lebih elegan dan posisi berkendara yang nyaman, PCX 160 bisa menjadi pilihan buat kamu yang mencari skutik premium untuk kebutuhan harian.
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Jawa Pos
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