Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 18 Agustus 2026 | 03.20 WIB

Deretan Motor Matic yang Dilengkapi ABS, Anda Pilih yang Mana?

Yamaha Nmax dan Honda ADV 160 sudah dilengkapi dengan fitur ABS. (stimewa) - Image

Yamaha Nmax dan Honda ADV 160 sudah dilengkapi dengan fitur ABS. (stimewa)

JawaPos.com - Sistem pengereman Anti-lock Braking System (ABS) menjadi salah satu fitur yang banyak dicari calon pembeli motor. Teknologi ini membantu mencegah roda terkunci ketika pengendara melakukan pengereman keras, sehingga motor lebih mudah dikendalikan dalam kondisi tertentu.

Sayangnya, fitur ABS biasanya identik dengan motor berharga cukup mahal. Meski begitu, sejumlah pabrikan sudah menawarkan motor matic dengan ABS pada harga yang relatif terjangkau. 

Buat kamu yang ingin motor harian dengan fitur keselamatan lebih lengkap tanpa menguras kantong, berikut beberapa pilihannya!

1. Yamaha NMAX

Yamaha NMAX menjadi salah satu motor matic yang menawarkan sistem ABS di kelasnya. Fitur tersebut tersedia pada varian tertentu dan dipadukan dengan mesin berkapasitas 155 cc yang menggunakan teknologi Blue Core dan VVA.

Selain ABS, NMAX juga menawarkan sejumlah fitur modern yang membuatnya cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh. Namun, karena dimensinya cukup besar, motor ini lebih cocok buat kamu yang tidak keberatan menggunakan skutik bongsor.

2. Honda PCX 160

Honda PCX 160 juga masuk dalam pilihan motor matic yang sudah dilengkapi ABS. Skutik ini mengandalkan mesin 160 cc yang menawarkan perpaduan antara performa dan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari.

Sistem ABS pada roda depan membantu meningkatkan kontrol ketika pengereman dilakukan secara mendadak. Dengan desain yang lebih elegan dan posisi berkendara yang nyaman, PCX 160 bisa menjadi pilihan buat kamu yang mencari skutik premium untuk kebutuhan harian.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suka atau Benci Spoiler? Ternyata Pilihanmu Bisa Ungkap Cara Otak Mengelola Emosi  - Image
Kepribadian

Suka atau Benci Spoiler? Ternyata Pilihanmu Bisa Ungkap Cara Otak Mengelola Emosi 

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.15 WIB

7 Pilihan yang Anda Buat Sebelum Jam 9 Pagi Ini Menentukan Apakah Hari Anda Berjalan dengan Baik Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Pilihan yang Anda Buat Sebelum Jam 9 Pagi Ini Menentukan Apakah Hari Anda Berjalan dengan Baik Menurut Psikologi

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.13 WIB

 5 Kendaraan Umum ke Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro: Murah dan Praktis untuk Wisatawan - Image
Travelling

 5 Kendaraan Umum ke Pakuwon Mall Jogja dari Malioboro: Murah dan Praktis untuk Wisatawan

Jumat, 26 Juni 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore