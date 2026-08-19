Sering Jinjit Saat Naik Motor? Ini 7 Motor dengan Jok Rendah yang Cocok Buat Kamu

Ilustrasi kolase GPT
JawaPos.com - Buat kamu yang memiliki postur tubuh pendek, motor dengan jok tinggi bisa membuat kaki sulit menapak sempurna ke tanah. Tinggi badan sering menjadi pertimbangan ketika seseorang memilih sepeda motor.
Kondisi ini bukan hanya membuat kurang nyaman, tetapi juga bisa menyulitkan ketika berhenti atau harus bermanuver di ruang sempit. Karena itu, memilih motor dengan tinggi jok rendah bisa menjadi solusi.
Dengan posisi jok yang lebih dekat ke tanah, kaki kamu lebih mudah menapak sehingga motor terasa lebih mudah dikendalikan, terutama ketika berhenti di lampu merah atau saat menghadapi kemacetan.
Di Indonesia, ada sejumlah motor yang menawarkan posisi jok relatif rendah, baik dari segmen motor matic maupun motor bergaya cruiser.
Lantas, apa saja motor dengan jok rendah yang cocok untuk kamu dengan postur tubuh pendek? Berikut beberapa pilihannya!
1. Honda Scoopy
Honda Scoopy menjadi salah satu motor matic yang cukup bersahabat buat kamu dengan postur tubuh tidak terlalu tinggi. Skutik ini memiliki tinggi tempat duduk sekitar 746 mm, sehingga kaki relatif mudah menjangkau permukaan jalan.
Selain jok yang rendah, bodinya juga tidak terlalu besar. Kombinasi tersebut membuat Scoopy mudah dikendalikan ketika harus berhenti maupun bermanuver di tengah kepadatan lalu lintas. Desainnya yang bergaya retro juga menjadi daya tarik tersendiri.
2. Honda Beat
Kalau kamu mencari motor matic yang ringan sekaligus memiliki jok cukup rendah, Honda Beat bisa menjadi pilihan. Motor ini memiliki tinggi tempat duduk sekitar 742 mm dan bobot yang relatif ringan.
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Jawa Pos
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