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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.15 WIB

Suka atau Benci Spoiler? Ternyata Pilihanmu Bisa Ungkap Cara Otak Mengelola Emosi 

gambar ilustrasi dari pinterest @studio muder

 
JawaPos.com - Perdebatan soal spoiler tak akan pernah berakhir. Ada orang yang rela menutup telinga demi menghindari bocoran cerita, sementara yang lain justru ingin mengetahui akhir kisah sebelum mulai menonton.
 
Menurut ulasan terbaru Psychology Today, perbedaan ini bukan sekadar soal selera, tetapi juga berkaitan dengan cara seseorang mengelola emosi dan menghadapi ketidakpastian.
 
Psikolog Guy Winch menjelaskan bahwa spoiler dapat mengubah pengalaman emosional saat menikmati sebuah cerita. Bagi sebagian orang, ketegangan dan kejutan adalah bagian paling menarik dari film atau drama.
 
Namun, bagi yang merasa cemas dengan alur yang penuh ketidakpastian, mengetahui akhir cerita justru membuat mereka lebih nyaman dan mampu menikmati perjalanan kisah tanpa terbebani rasa khawatir.
 
Dampak spoiler tidak sama pada setiap orang. Ada studi yang menemukan bahwa mengetahui akhir cerita lebih dulu dapat meningkatkan kenikmatan karena pembaca atau penonton bisa lebih fokus memperhatikan detail cerita.
 
Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan spoiler justru mengurangi keseruan, terutama pada karya yang mengandalkan kejutan dan keterlibatan emosional.
 
Orang yang sengaja mencari spoiler umumnya berusaha mengendalikan pengalaman emosionalnya.
 
Mereka ingin mengetahui apakah karakter favorit selamat, apakah akhir ceritanya menyedihkan, atau apakah ada adegan yang berpotensi mengganggu.
 
Dengan begitu, mereka merasa memiliki kendali atas emosi sebelum memutuskan untuk menonton atau membaca suatu karya.
 
Sebaliknya, mereka yang sangat menghindari spoiler ingin merasakan cerita persis seperti yang dirancang oleh kreatornya.
 
Sensasi penasaran, ketegangan, hingga plot twist dianggap sebagai bagian penting dari pengalaman menikmati sebuah karya.
 
Karena itu, spoiler sering dipandang sebagai sesuatu yang mengurangi dampak emosional dari cerita.
 
Pada akhirnya, preferensi terhadap spoiler tidak menunjukkan bahwa seseorang lebih kuat atau lebih rapuh secara emosional.
 
Menurut Psychology Today, pilihan tersebut hanya mencerminkan bagaimana seseorang ingin menikmati sebuah cerita pada saat itu. Ada yang merasa nyaman dengan kepastian, sementara yang lain justru menemukan kesenangan dalam ketidakpastian dan kejutan yang datang di akhir perjalanan.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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