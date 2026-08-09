Elektrifikasi Toyota Makin Kencang, Penjualan Hybrid dan BEV Naik Signifikan di 2026

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia semakin menunjukkan tren positif. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap pasar otomotif nasional, termasuk pada produk-produk Toyota dan Lexus.

Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide mengatakan, pertumbuhan kendaraan elektrifikasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan Toyota dalam mengembangkan produk untuk pasar Indonesia.

Menurutnya, teknologi elektrifikasi tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis sistem. Setiap teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kondisi mobilitas masyarakat Indonesia.

"Bagaimana teknologi benar-benar cocok digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selama 55 tahun kami terus belajar dan mendapat masukan mengenai tren elektrifikasi," ujar Oide, yang akrab disapa Heru.

Ia mengungkapkan, penetrasi kendaraan elektrifikasi di Indonesia mengalami peningkatan cukup tajam. Jika sebelumnya kontribusinya berada di level 2,69 persen atau sekitar 20.694 unit, pada tahun ini angkanya telah mencapai 26,8 persen atau 117.074 unit.

Penjualan Mobil Elektrifikasi Toyota Naik 65 Persen Pertumbuhan pasar tersebut turut memberikan dampak positif terhadap penjualan kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, penjualan kendaraan elektrifikasi kedua merek tersebut mencapai 28.166 unit. Jumlah itu meningkat sekitar 65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusinya juga semakin besar terhadap total penjualan Toyota. Kendaraan elektrifikasi menyumbang sekitar 21 persen dari penjualan Toyota selama enam bulan pertama 2026.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dengan teknologi elektrifikasi mulai memiliki peran penting dalam strategi penjualan Toyota di Indonesia, tidak lagi sekadar menjadi produk pelengkap.