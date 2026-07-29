Super-ONE Awali Langkah Elektrifikasi Honda di Indonesia, Tampil Perdana di GIIAS 2026 

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengusung tema "Culture. Evolved." pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Lokasinya di ICE BSD City, Tangerang.

Melalui tema ini, Honda ingin menunjukkan transformasi perusahaan menyongsong era mobilitas baru. Mereka tetap mempertahankan karakter khas merek Honda selama ini.

Konsep terefleksi lewat pembaruan beragam, mulai penggunaan identitas visual terbaru dan desain booth yang lebih terbuka. Selain itu, ada jajaran kendaraan dengan teknologi penggerak berbeda dan kehadiran Honda Super-ONE sebagai pengenalan elektrifikasi Honda.

“Bagi Honda, evolusi bukan berarti meninggalkan jati diri. Teknologi akan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, namun setiap inovasi yang kami hadirkan harus tetap membawa karakter yang membuat setiap mobil Honda terasa menyenangkan untuk dikendarai. Itulah filosofi yang terus kami pegang saat memasuki era mobilitas baru,” kata Masanao Kataoka, Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Honda menegaskan perkembangan teknologi tidak mengubah filosofi utama perusahaan. Nilai engineering dan pengalaman berkendara menyenangkan atau Joy of Driving tetap menjadi benang merah setiap produk Honda, termasuk era elektrifikasi.

Semangat itu terlihat di booth Honda GIIAS 2026 dengan identitas visual baru. Penggunaan logo "H" terbaru jadi simbol transformasi Honda menuju era mobilitas berikutnya.

Logo merepresentasikan evolusi perusahaan dalam menghadirkan inovasi, produk, dan pengalaman baru tanpa menghilangkan DNA yang melekat selama puluhan tahun.