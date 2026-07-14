Capai 109 Persen dari RKAP, PLN Indonesia Power Cetak Penjualan Listrik 82,17 TWh sepanjang 2025

JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) membukukan kinerja di atas target pada 2025 dengan penjualan energi listrik mencapai 82,17 terawatt hour (TWh) atau sekitar 109 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Capaian tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama PT PLN (Persero) yang memperkuat arah strategis perusahaan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transformasi bisnis berkelanjutan.

Sebagai subholding pembangkitan terbesar di PLN Group, PLN Indonesia Power mencatat Equivalent Availability Factor (EAF) non-PLTU sebesar 93,18 persen, melampaui target RKAP sebesar 90,52 persen.

Perseroan juga menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 2.060 megawatt (MW), mengoperasikan tiga unit pembangkit baru sepanjang 2025, serta mencatatkan kinerja bisnis beyond kWh mencapai 156 persen dari target RKAP. Pencapaian tersebut ditopang pertumbuhan layanan Operation & Maintenance (O&M) dan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) jasa kelistrikan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan capaian kinerja perusahaan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan berorientasi pada hasil.

Ia menjelaskan bahwa PLN Indonesia Power berhasil melampaui berbagai target utama yang telah ditetapkan dalam RKAP, mulai dari pencapaian penjualan tenaga listrik, penyelesaian proyek-proyek pembangkit strategis, hingga kinerja keuangan yang menunjukkan pertumbuhan positif.

"Sepanjang tahun 2025, PLN Indonesia Power berhasil membukukan kinerja yang melampaui target RKAP pada berbagai indikator utama. Capaian penjualan tenaga listrik, penyelesaian proyek pembangkit strategis, serta kinerja keuangan yang solid menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi pemegang saham,” ujar Bernardus dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/7).

Bernardus mengatakan, kedepanya perusahan akan terus memperkuat operational excellence, mempercepat eksekusi program-program dalam RUPTL, dan mendorong transformasi hijau secara berkelanjutan.