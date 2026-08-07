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Rian Alfianto
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Mobil Tiongkok Berlomba Tawarkan Kabin Mewah di GIIAS 2026

Ilustrasi interior mewah yang saat ini mulai diperhatikan pabrikan mobil Tiongkok dan dipamerkan di GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi interior mewah yang saat ini mulai diperhatikan pabrikan mobil Tiongkok dan dipamerkan di GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persaingan mobil asal Tiongkok di Indonesia kini tidak lagi hanya mengandalkan harga kompetitif atau teknologi elektrifikasi. Sejumlah pabrikan justru mulai berlomba menghadirkan kemewahan kabin dan fitur kenyamanan.

Kemewahan dan kenyamanan kabin yang selama ini identik dengan mobil premium asal Eropa itu, terlihat di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Perubahan strategi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kendaraan, khususnya pada segmen MPV listrik.

Mobil-mobil itu menawarkan kursi berfitur pijat, material kabin premium, sistem audio kelas atas, hingga ruang penumpang yang dibuat menyerupai lounge pribadi.

Langkah ini menunjukkan bahwa produsen otomotif Tiongkok mulai berupaya meningkatkan nilai produk melalui pengalaman berkendara, bukan semata spesifikasi teknis.

Salah satu model yang mengusung pendekatan tersebut adalah Maxus Mifa 9 yang kembali dipamerkan pada GIIAS 2026 bersama Mifa 7.

MPV listrik ini mengedepankan kombinasi desain elegan, kabin lapang, serta berbagai fitur kenyamanan yang selama ini lebih banyak ditemukan pada kendaraan premium.

Chief Executive Officer (CEO) MAXUS Indonesia, Jerry Huang ,mengatakan, Partisipasi Maxus di GIIAS 2026 menjadi wujud komitmen pihaknya menghadirkan inovasi kendaraan listrik premium di pasar Indonesia. 

"Melalui MIFA 9, kami menawarkan sebuah pengalaman berkendara yang menggabungkan desain elegan, teknologi canggih, serta kenyamanan kelas premium,” terangnya.

Ia berharap masyarakat dapat merasakan langsung pengalaman tersebut melalui sesi uji coba kendaraan selama pameran berlangsung.

Editor: Bayu Putra
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