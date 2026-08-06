Isuzu New mu-X Meluncur di GIIAS 2026, SUV Diesel 4x4 Makin Modern dengan Fitur Lengkap

JawaPos.com - Isuzu New mu-X muncul di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV diesel 4x4 ini hadir dengan penyegaran desain, peningkatan fitur, serta kemampuan jelajah yang semakin mumpuni untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian hingga petualangan di berbagai medan.

PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memanfaatkan ajang GIIAS 2026 sebagai panggung peluncuran Isuzu New mu-X. SUV 4x4 terbaru ini tampil dengan desain lebih modern, kabin yang lebih nyaman, serta teknologi keselamatan yang lebih lengkap tanpa menghilangkan karakter tangguh khas Isuzu.

Mobil ini diklaim mampu mendukung aktivitas keluarga, kebutuhan bisnis, hingga menjelajah medan berat.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, mengatakan Isuzu New mu-X dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa, kenyamanan, dan keandalan.

"Isuzu New mu-X kami hadirkan sebagai SUV yang mampu menemani berbagai perjalanan, mulai dari aktivitas sehari-hari, perjalanan keluarga, hingga eksplorasi di medan yang menantang," ujar Rian.

Selain model produksi massal, Isuzu juga menampilkan Isuzu mu-X Concept hasil kolaborasi dengan SANA. Mobil konsep tersebut mengusung tema off-road dengan tambahan aksesori seperti nudge bar, towing bar, roof box, crossbar, velg hitam, serta ban mud terrain GT Radial yang mempertegas karakter SUV petualang.

Mesin Diesel 1.9L Lebih Efisien Isuzu New mu-X kini mengandalkan mesin diesel RZ4E 1.898 cc yang mampu menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 350 Nm. Mesin tersebut telah memenuhi standar emisi Euro 4 berkat penggunaan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).

Performa mesin dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan Triptronic yang dirancang memberikan akselerasi halus sekaligus efisiensi bahan bakar lebih baik.

Tetap Andal di Medan Off-road Sebagai SUV 4x4, Isuzu New mu-X masih mempertahankan kemampuan jelajah di berbagai kondisi jalan. Sistem 4WD Transfer Control dengan rotary switch memungkinkan perpindahan mode penggerak dari 2H ke 4H saat kendaraan melaju hingga kecepatan 100 km/jam.