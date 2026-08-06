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Rian Alfianto
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.26 WIB

Perang Kemewahan Mobil Listrik Makin Sengit di GIIAS 2026, Bukan Lagi Soal Jarak Tempuh dan Harga

Ilustrasi Maxus menjadi salah satu jenama mobil listrik asal Tiongkok yang meramaikan GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com).

JawaPos.com - Persaingan mobil listrik di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak lagi sekadar berfokus pada harga yang kompetitif atau jarak tempuh baterai.

Pasalnya, terpantau sejumlah produsen otomotif asal Tiongkok mulai menggeser arena persaingan ke segmen premium dengan menawarkan kabin lebih mewah, kenyamanan berkendara yang lebih baik, hingga pengalaman berkendara layaknya kendaraan kelas atas.

Tren tersebut menjadi salah satu warna baru di GIIAS 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli-9 Agustus 2026.

Di tengah semakin padatnya pilihan kendaraan listrik di Indonesia, produsen kini berupaya menarik konsumen melalui nilai tambah berupa kualitas interior, ruang kabin, teknologi, serta layanan purna jual yang lebih lengkap.

Salah satu pabrikan yang mengusung strategi tersebut adalah Maxus. Merek yang berada di bawah naungan SAIC Motor itu kembali hadir di GIIAS 2026 dengan mengedepankan konsep yang diklaim mengedepankan kemewahan, yakni pendekatan yang menempatkan kenyamanan, ketenangan, dan kualitas pengalaman berkendara sebagai nilai utama kendaraan listrik premium.

CEO Maxus Indonesia Jerry Huang mengatakan perkembangan pasar kendaraan listrik nasional menunjukkan perubahan preferensi konsumen.

Menurutnya, efisiensi memang masih menjadi faktor penting, tetapi konsumen di segmen premium kini juga mencari pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

"Perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan konsumen juga semakin berkembang. Efisiensi tetap menjadi pertimbangan utama, namun di segmen premium kami melihat adanya kebutuhan akan kendaraan yang mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih berkualitas," ujar Jerry di arena GIIAS 2026.

Mifa 7 dan Mifa 9 Jadi Andalan

Untuk mendukung strategi tersebut, MAXUS membawa dua MPV listrik premium, yakni Mifa 7 dan Mifa 9.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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