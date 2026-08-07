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Nanda Prayoga
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Kupprum asal Surabaya Pamerkan Kit Konversi Motor Lama ke Motor Listrik di GIIAS 2026

Kupprum memperkenalkan Electric Conversion Kit di GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Kupprum memperkenalkan Electric Conversion Kit di GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Elektrifikasi kendaraan roda dua tak lagi harus dimulai dengan membeli motor listrik baru. Dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Kupprum memperkenalkan Electric Conversion Kit.

Conversion kit ini memungkinkan sepeda motor berbahan bakar bensin diubah menjadi kendaraan listrik dengan proses pemasangan yang diklaim hanya memerlukan waktu sekitar dua jam.

Inovasi tersebut menjadi salah satu langkah terbaru perusahaan asal Surabaya itu dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik nasional.

Setelah menghadirkan motor petualang NOMAD, Kupprum kini menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa harus mengganti motor yang sudah dimiliki.

"Langkah ini menjadi bukti komitmen Kupprum dalam mempercepat transisi energi bersih di Indonesia, tidak hanya melalui penjualan unit kendaraan baru, tetapi juga dengan memberdayakan kendaraan konvensional yang sudah ada," ujar Ian Laksmana, selaku CEO Kupprum di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (7/8).

Kit konversi ini dirancang menggunakan sistem plug and play (PnP) sehingga proses penggantian mesin konvensional menjadi sistem penggerak listrik dapat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan modifikasi kendaraan pada umumnya.

Dalam proses konversi, mesin pembakaran internal, tangki bensin, serta knalpot dilepas dan digantikan dengan motor listrik, controller, serta paket baterai lithium. Sementara itu, rangka dan bodi kendaraan tetap dipertahankan sehingga tampilan asli motor tidak berubah.

Kupprum menjelaskan bahwa produk tersebut dikembangkan dengan filosofi over-engineered yang selama ini diterapkan pada lini motor listriknya.

Paket konversi terdiri atas motor penggerak bertenaga tinggi, controller pintar, dan baterai lithium yang dirancang tahan terhadap getaran maupun berbagai kondisi cuaca.

"Kami menyadari bahwa transisi ke kendaraan listrik tidak harus selalu dengan membeli kendaraan baru. Dengan kit konversi ini, kami menawarkan solusi rasional bagi masyarakat yang ingin beralih ke tenaga listrik namun tetap ingin mempertahankan rangka atau kendaraan lama mereka," jelas perwakilan tim R&D Kupprum.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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