Ramaikan Persaingan SUV ICE dengan Luncurkan Geely Coolray di GIIAS 2026

Geely Coolray resmi meluncur di GIIAS 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Di tengah tingginya minat konsumen terhadap kendaraan berdesain sporty dengan performa bertenaga, sejumlah pabrikan mulai menghadirkan pilihan baru yang mengandalkan mesin turbo serta teknologi keselamatan modern untuk menarik perhatian pasar.

Karena itulah, Geely Coolray pun diluncurkan untuk pasar otomotif Indonesia. "Kami ingin menghadirkan pilihan baru bagi konsumen Indonesia yang menginginkan SUV kompak dengan performa tinggi, fitur lengkap, dan nilai yang kompetitif," Vice President of Geely Automobile International Corporation Evin Ye dalam peluncuran Coolray di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Rabu (29/7).

Coolray sendiri adalah SUV kompak bermesin bensin (Internal Combustion Engine/ICE). "Kehadiran model ini menjadi langkah baru Geely di Indonesia setelah sebelumnya lebih banyak dikenal lewat jajaran kendaraan listrik," urai Evin Ye.

Geely Coolray dipasarkan dalam dua varian. Varian Standard dibanderol Rp 333 juta, sedangkan varian Flagship dipasarkan Rp 377 juta on the road (OTR) Jakarta. Dengan banderol tersebut, Coolray langsung masuk ke persaingan SUV kompak yang telah diisi sejumlah pemain mapan.

Di balik kap mesinnya, Geely Coolray dibekali mesin 1.500 cc turbo yang menghasilkan tenaga 171 dk dan torsi puncak 290 Nm. Seluruh tenaga disalurkan ke roda melalui transmisi Dual-Clutch Transmission (DCT) tujuh percepatan.

Pabrikan asal Tiongkok itu mengklaim SUV ini mampu berakselerasi dari posisi diam hingga 100 km/jam dalam waktu 7,6 detik, sehingga menawarkan karakter berkendara yang responsif untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota.