Kendaraan Niaga Bertransformasi Jadi Toko hingga Salon Keliling, Bisnis Jemput Bola Makin Dilirik

JawaPos.com - Salah satu tren yang mulai berkembang saat ini adalah mengubah kendaraan niaga menjadi unit usaha bergerak. Mulai dari kedai kopi, klinik, hingga salon keliling yang bisa mendatangi pelanggan.

Model bisnis ini dinilai mampu memangkas biaya operasional, memperluas jangkauan pasar, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk beroperasi di berbagai lokasi.

Potensi tersebut kini juga mulai dilirik industri otomotif melalui pengembangan kendaraan niaga yang dirancang lebih mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan bisnis.

Dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memperkenalkan konsep kolaborasi lintas industri.

IAMI menghadirkan Isuzu Traga Putri Salon Studio, kendaraan niaga yang disulap menjadi salon berjalan hasil kerja sama dengan ParagonCorp melalui merek Putri Hair Choice bekerja sama dengan Karoseri Delima Mandiri.

Communication Management Department Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia Puti Annisa Moeloek mengatakan, kebutuhan pelaku usaha kini semakin beragam. Sehingga kendaraan niaga harus mampu mengikuti perubahan model bisnis.

"Kendaraan niaga bukan hanya alat transportasi, tetapi sebagai solusi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan bisnis pelanggan. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan inovasi dapat lahir dari sinergi lintas industri," ujar Puti di diskusi di arena GIIAS 2026, Kamis (6/8).

Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu cara menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.