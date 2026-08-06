Simulator MotoGP Mandalika Jadi Magnet Booth MyPertamina di GIIAS 2026, Pengunjung Wajib Coba

Salah satu wahana permainan MotoGP di booth Pertamina di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan pengalaman baru bagi pengunjung GIIAS 2026 melalui Booth MyPertamina Xperience yang berlokasi di Hall 6, ICE BSD City, Tangerang. Selama pameran berlangsung hingga 9 Agustus 2026, pengunjung dapat mengenal lebih dekat ekosistem layanan digital MyPertamina sekaligus menikmati berbagai aktivitas otomotif yang menarik.
Mengusung tema "MyPertamina Xperience: Your Journey to The Future of Energy", booth ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung perkembangan industri otomotif melalui inovasi energi dan transformasi digital.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan kehadiran MyPertamina di GIIAS bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai berbagai layanan, produk energi, hingga program loyalitas yang telah terintegrasi dalam satu aplikasi.
"Transformasi industri otomotif harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan solusi energi. Melalui booth ini kami ingin memperkenalkan layanan digital sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan konsumen," ujarnya.
Di area pameran, pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai berbagai produk Pertamax Series dan Dex Series.
Selain itu, Pertamina juga menghadirkan Ethanol Corner sebagai sarana edukasi mengenai pengembangan bahan bakar berbasis etanol yang dinilai lebih ramah lingkungan dan berpotensi mendukung mobilitas masa depan.
Booth ini juga menjadi tempat bagi pengunjung untuk mengenal berbagai inovasi energi yang tengah dikembangkan Pertamina Patra Niaga.
Simulator MotoGP Mandalika Jadi Magnet Pengunjung
Salah satu daya tarik utama Booth MyPertamina Xperience adalah hadirnya berbagai wahana interaktif yang bisa dicoba secara gratis menggunakan aplikasi MyPertamina.
Pengunjung dapat menguji ketepatan mengisi bahan bakar melalui permainan Fuel Precision Rush, maupun merasakan sensasi balapan di Simulator MotoGP Mandalika melalui Pertamax Turbo Ultimate Experience.
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