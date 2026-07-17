Jangan Asal Panaskan Mobil! 7 Kesalahan Ini Bisa Bikin Mesin Cepat Bermasalah

JawaPos.com - Memanaskan mobil masih menjadi kebiasaan banyak pengendara sebelum mulai berkendara. Namun, tidak sedikit yang melakukannya dengan cara yang kurang tepat karena mengikuti kebiasaan lama atau informasi yang belum tentu sesuai dengan teknologi mobil modern.

Padahal, kesalahan saat memanaskan mesin dapat berdampak pada efisiensi bahan bakar, mempercepat keausan komponen, hingga membuat performa kendaraan tidak optimal.

Agar mobil tetap awet, ada 7 kebiasaan yang sebaiknya mulai dihindari!

1. Memanaskan Mobil Terlalu Lama Banyak orang mengira mesin harus dipanaskan selama 10 hingga 15 menit sebelum digunakan. Padahal, pada mobil dengan teknologi injeksi modern, hal tersebut sudah tidak diperlukan.

Cukup nyalakan mesin sekitar 30 detik hingga satu menit agar oli mulai bersirkulasi. Setelah itu, kamu bisa langsung berkendara secara perlahan hingga suhu mesin mencapai kondisi kerja ideal.

2. Langsung Menginjak Gas Saat Mesin Baru Menyala

Sebagian pengendara terbiasa menginjak pedal gas beberapa kali setelah mesin hidup. Kebiasaan ini justru membuat putaran mesin naik ketika pelumasan belum bekerja secara maksimal.

Biarkan putaran mesin stabil terlebih dahulu. Cara ini membantu seluruh komponen mendapatkan pelumasan yang cukup sebelum menerima beban saat mobil digunakan.

3. Memanaskan Mobil di Ruang Tertutup