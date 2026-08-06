Audi Indonesia Luncurkan The New Audi Q5 SUV di GIIAS 2026

The New Audi Q5 SUV di GIIAS 2026. (Dok. Audi)
JawaPos.com - Audi Indonesia resmi memperkenalkan generasi terbaru The New Audi Q5 SUV dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Peluncuran ini sekaligus melengkapi lini SUV Audi Q Series di pasar Indonesia, menawarkan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan SUV premium dengan perpaduan desain, kenyamanan, teknologi, dan performa.
Model terbaru ini mengusung konsep "Refined in Motion", yang menitikberatkan pada pengalaman berkendara premium melalui desain yang lebih matang, kabin fleksibel, teknologi yang intuitif, serta karakter berkendara yang halus namun tetap responsif.
"Kehadiran The New Audi Q5 SUV menjadi momentum penting bagi Audi Indonesia. Model ini bukan hanya melengkapi keluarga Audi Q Series, tetapi juga merepresentasikan cara pelanggan premium menjalani kehidupan hari ini yang dinamis, beragam, dan terus bergerak," ujar Edo Januarko Chandra, Chief Operating Officer, Audi Indonesia.
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Dengan hadirnya model ini, jajaran SUV Audi di Indonesia kini terdiri atas Audi Q3 Sportback, Audi Q5 Sportback, Audi Q7, Audi Q8, dan The New Audi Q5 SUV. Masing-masing menawarkan karakter yang berbeda, mulai dari SUV kompak untuk penggunaan perkotaan hingga model flagship dengan nuansa yang lebih eksklusif.
Audi menempatkan Q5 terbaru sebagai pilihan bagi konsumen yang membutuhkan keseimbangan antara desain elegan, kenyamanan berkendara, fungsionalitas untuk aktivitas sehari-hari, dan karakter berkendara khas Audi.
Dari sisi eksterior, The New Audi Q5 SUV tampil dengan bahasa desain terbaru Audi yang mengedepankan proporsi bodi seimbang, wheelbase panjang, serta overhang depan dan belakang yang ringkas. Tampilan depan diperkuat Singleframe grille berdesain tegas yang dipadukan dengan sistem pencahayaan modern untuk memperkuat identitas kendaraan.
Audi juga mempertahankan filosofi rekayasa ringan melalui warisan teknologi Audi Space Frame (ASF), yang menjadi bagian dari pengembangan kendaraan demi menghadirkan kombinasi desain, kualitas, dan inovasi.
Masuk ke dalam kabin, Audi menghadirkan interior yang dirancang berorientasi pada kenyamanan pengguna. Material premium, tata letak ergonomis, serta kualitas perakitan khas Audi dipadukan dengan panoramic sunroof dan Ambient Lighting Package Pro yang menyediakan 30 pilihan warna pencahayaan kabin.
Kenyamanan penumpang turut didukung kursi depan elektrik, sistem pendingin udara otomatis tiga zona, serta acoustic glazing pada kaca pintu depan untuk meredam suara dari luar.
Pada sektor teknologi, SUV ini dibekali Audi Virtual Cockpit Plus berukuran 11,9 inci sebagai panel instrumen digital, serta MMI Front Passenger Display 10,9 inci yang memberikan akses hiburan dan informasi bagi penumpang depan. Fitur navigasi real-time, wireless Apple CarPlay, dan Android Auto juga telah tersedia untuk mendukung konektivitas selama perjalanan.
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