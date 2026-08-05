Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.45 WIB

Honda Super One Harga Resmi Rp 438 Juta, Bukan Mobil Listrik Murah yang Diburu Pasar

Honda Super One untuk pasar Indonesia. (Dony/JawaPos.com) - Image

Honda Super One untuk pasar Indonesia. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi mengumumkan harga Honda Super One pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik berukuran kompak tersebut dipasarkan dengan harga Rp 438 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan penetapan harga tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status Super One yang masih didatangkan secara utuh dari Jepang.

Menurutnya, harga mobil tersebut di negara asalnya sudah berada di kisaran Rp 390 jutaan, sehingga banderol yang ditawarkan di Indonesia dinilai masih kompetitif.

Billy menegaskan Honda tidak menjadikan harga sebagai daya tarik utama Super One. Pabrikan lebih menonjolkan karakter berkendara yang menjadi ciri khas setiap model Honda.

"Sejak awal kami memposisikan Super One bukan untuk berkompetisi berdasarkan harga. Kami ingin menghadirkan kendaraan listrik dengan karakter Honda dan tetap menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan," ujarnya di GIIAS 2026.

Baterai 29,6 kWh, Jarak Tempuh 274 Km

Honda Super One dibekali baterai berkapasitas 29,6 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 274 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Untuk pengisian baterai, mobil listrik ini membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam menggunakan pengisian AC standar, sedangkan dengan DC fast charging kapasitas baterai dapat diisi dari 30 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.

Bisa Jadi Sumber Listrik Darurat

Salah satu fitur yang menjadi nilai tambah Honda Super One adalah Honda Power Supply Connector. Perangkat ini memungkinkan mobil menyuplai listrik AC hingga 1.500 watt, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik saat beraktivitas di luar ruangan maupun sebagai sumber listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.

Kuota Tahun Ini Hanya 100 Unit

Honda menyiapkan 100 unit Super One untuk pasar Indonesia sepanjang 2026. Pengiriman kepada konsumen dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026.

"Kita dapat jatah (Indonesia) 100 unit dan paling pesar jumlahnya 35% untuk wilayah Jabodetabek, sisanya diluar itu," kata Yusak Billy.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Kejutan Mobil Baru di GIIAS 2026, Honda Super-ONE Jadi Sorotan Utama - Image
Otomotif

Kejutan Mobil Baru di GIIAS 2026, Honda Super-ONE Jadi Sorotan Utama

Rabu, 29 Juli 2026 | 17.04 WIB

Ini Jawaban Honda Soal Kemungkinan Brio Listrik atau Super One Meluncur di Indonesia - Image
Otomotif

Ini Jawaban Honda Soal Kemungkinan Brio Listrik atau Super One Meluncur di Indonesia

Rabu, 4 Maret 2026 | 17.35 WIB

Kunjungi Booth PLN di GIIAS 2026, Nikmati Promo Tambah Daya 50 Persen - Image
Ekonomi

Kunjungi Booth PLN di GIIAS 2026, Nikmati Promo Tambah Daya 50 Persen

Kamis, 6 Agustus 2026 | 01.05 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore