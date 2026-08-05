Honda Super One Harga Resmi Rp 438 Juta, Bukan Mobil Listrik Murah yang Diburu Pasar

Honda Super One untuk pasar Indonesia. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi mengumumkan harga Honda Super One pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik berukuran kompak tersebut dipasarkan dengan harga Rp 438 juta on the road (OTR) Jakarta.
Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menjelaskan penetapan harga tersebut telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status Super One yang masih didatangkan secara utuh dari Jepang.
Menurutnya, harga mobil tersebut di negara asalnya sudah berada di kisaran Rp 390 jutaan, sehingga banderol yang ditawarkan di Indonesia dinilai masih kompetitif.
Billy menegaskan Honda tidak menjadikan harga sebagai daya tarik utama Super One. Pabrikan lebih menonjolkan karakter berkendara yang menjadi ciri khas setiap model Honda.
"Sejak awal kami memposisikan Super One bukan untuk berkompetisi berdasarkan harga. Kami ingin menghadirkan kendaraan listrik dengan karakter Honda dan tetap menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan," ujarnya di GIIAS 2026.
Honda Super One dibekali baterai berkapasitas 29,6 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 274 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Untuk pengisian baterai, mobil listrik ini membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam menggunakan pengisian AC standar, sedangkan dengan DC fast charging kapasitas baterai dapat diisi dari 30 hingga 80 persen dalam waktu sekitar 30 menit.
Salah satu fitur yang menjadi nilai tambah Honda Super One adalah Honda Power Supply Connector. Perangkat ini memungkinkan mobil menyuplai listrik AC hingga 1.500 watt, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik saat beraktivitas di luar ruangan maupun sebagai sumber listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.
Honda menyiapkan 100 unit Super One untuk pasar Indonesia sepanjang 2026. Pengiriman kepada konsumen dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026.
"Kita dapat jatah (Indonesia) 100 unit dan paling pesar jumlahnya 35% untuk wilayah Jabodetabek, sisanya diluar itu," kata Yusak Billy.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan